De la Bălți, spre Rusia. 208 pastile cu substanțe psihotrope camuflate în boxe muzicale, depistate la aeroport

Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din R. Moldova, cu destinația Federația Rusă, anunță Serviciul Vamal printr-un comunicat de presă.

Potrivit datelor din declarația vamală, expeditorul – un locuitor al municipiului Bălți – a declarat expedierea unui colet ce conținea două boxe muzicale, destinat unei persoane din Federația Rusă.

Potrivit comunicatului, suspiciunile au apărut în cadrul controlului vamal, la scanarea coletului cu aparatul cu raze X. În urma verificărilor detaliate, au fost depistate 208 pastile, care au fost supuse analizelor de laborator, fiind confirmată prezența unei substanțe psihotrope în compoziția acestora. Totodată, s-a constatat că bunurile declarate erau utilizate pentru camuflarea substanțelor interzise.

Substanța psihotropă depistată este inclusă în lista substanțelor supuse controlului, conform Hotărârii Guvernului nr. 1088/2004, privind aprobarea listelor de substanțe narcotice, psihotrope și precursori.

Serviciul Vamal scrie că coletul a fost ridicat, iar cazul este investigat în continuare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicării măsurilor legale prevăzute de legislația în vigoare.