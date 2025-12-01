Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, anunță cine sunt noii directori adjuncți ai instituției

Carolina Gargaun, șefă a Departamentului Venituri și Control Vamal, și Viorel Doagă, șef al Departamentului Antifraudă și Conformare, sunt noii directori adjuncți ai Serviciului Vamal, anunță Radu Vrabie, directorul insituției, printr-un comunicat de presă.

Potrivit comunicatului, Carolina Gargaun are o experiență de peste 15 ani în domeniul vamal și al modernizării procedurilor de comerț, acumulată atât în Serviciul Vamal, cât și în cadrul proiectelor internaționale de dezvoltare.

„De-a lungul carierei, a contribuit la reformarea proceselor vamale, digitalizarea serviciilor, elaborarea cadrului normativ și implementarea unor soluții IT majore precum e-AEO, NCTS, BQS și alte instrumente moderne de facilitare a comerțului”, menționează Serviciul Vamal.

Despre Viorel Doagă, în comunicat scrie că acesta deține o experiență de aproape două decenii în domeniul operațiunilor și procedurilor vamale, antifraudă și conformare, inclusiv în managementul posturilor vamale și al subdiviziunilor specializate. Anterior, a exercitat atribuțiile directorului Serviciului Vamal și este expert trainer acreditat al Organizației Mondiale a Vămilor în domeniul controlului strategic, reprezentând Republica Moldova în platforme internaționale de coordonare.