De la 1 ianuarie 2026, angajatorii pot oferi tichete de vacanță pentru odihnă în zonele rurale. Cum vor funcționa acestea

Începând cu 1 ianuarie 2026, angajatorii pot oferi salariaților săi tichete de vacanță pentru odihnă în zonele rurale din R. Moldova, a anunțat vineri, 2 ianuarie, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Victoria Belous.

„Tichetele oferite de angajatori nu se impozitează cu contribuții sociale, prime medicale sau impozit pe venit, iar pentru companii aceste cheltuieli sunt deductibile în scopuri fiscale. Măsura are drept scop stimularea turismului rural, susținerea economiei locale și acordarea unei măsuri de suport companiilor pentru a-și motiva salariații”, a declarat deputata.

Astfel, urmare a modificărilor aprobate, angajatorul are următoarele opțiuni:

Procură tichete de vacanță pe care le oferă salariaților;

Contractează direct structurile de primire turistică din zonele rurale și/sau compensează cheltuielile suportate de salariați în structurile de primire turistică din zonele rurale ale R. Moldova.

„Un lucru este foarte important de subliniat: odihna salariaților urmează a fi doar în structurile de primire turistică din zonele rurale ale R. Moldova”, evidențiază Belous.

Care prevederi din Codul fiscal reglementează tichetele de vacanță?

Art. 24 alin. (19 cu indicele 3) din Codul fiscal care stabilește:

„c) abonamente pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, achiziționate de la furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile 93.11, 93.12 sau 93.13 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, precum și de la intermediarii acestora, și/sau compensarea cheltuielilor suportate de salariați în structurile de primire turistică din zonele rurale ale R. Moldova, inclusiv a cheltuielilor aferente tichetelor de vacanță, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat, în raport cu un salariat;”

Cum se impozitează tichetele de vacanță?

Potrivit deputatei PAS, valoarea tichetelor oferite care se încadrează în limitele prevăzute de art.24 alin.(193 ) lit.c) din Codul fiscal nu se impozitează nici cu impozitul pe venit, nici cu contribuții de asigurări socială sau prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Care este diferența dintre tichete de vacanță și compensarea cheltuielilor pentru odihna salariaților?

Aceste opțiuni au fost stabilite pentru a face cât mai flexibil implementarea acestui mecanism pentru angajatori.

Astfel, angajatorul va putea procura de la o companie tichete de vacanță cu care salariații se vor putea odihni la una sau mai multe pensiuni din zonele rurale din R. Moldova sau pot alege cea de a două opțiune și anume de a contracta/compensa cheltuielile la o anumită pensiune pentru odihna salariaților.

Totodată, cadrul legal nu impune limite sau condiții speciale angajatorilor de a alege o anumită formă de oferire a acestei facilitați, alegerea este la discreția angajatorului și nu stabilește limite pentru valoarea minimă sau maximă a tichetului de vacanță.

De asemenea, Belous susține că angajatorul este în drept să acorde aceluiași salariat, pe parcursul perioadei fiscale, mai multe tichete de vacanță (cu valori nominale diferite), „iar deductibilitatea acestora în scopuri fiscale se va examina prin prisma plafonului stabilit la art. 24 alin. (193 ) lit. c) din Cod sau în cazul depășirii valorii respective prin prisma art.24 alin.(192) din Cod”.

Victoria Belous a mai adăugat că angajatorul poate să suporte pe parcursul perioadei fiscale, în raport cu același salariat, atât cheltuieli pentru compensarea cheltuielilor suportate de salariat în structurile de primire turistică din zonele rurale din Moldova, precum și cheltuieli aferente tichetelor de vacanță.

„Spre exemplu cu ocazia sarbătorilor de iarnă compania oferă salariaților săi tichete de vacanță în valoare de 1500 lei. Ulterior, pe parcursul anului, luând în considerare randamentul final de muncă, angajatorul compensează salariatului cheltuielile de cazare pentru un weekend la o pensiune turistică concretă din sudul țării în sumă de 2500 lei. Astfel, în acest caz, ambele cheltuieli sunt deductibile în scopuri fiscale, luând în considerare că se încadrează în limita stabilită de art. 24 alin. (193 ) lit. c) din Codul fiscal.”

Pot fi oferite de către angajator tichete de vacanță, concomitent cu abonamentele la sport?

„Conform art. 24 alin.(193) lit. c) Cod fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator, în folosul salariatului, pentru abonamente pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, precum și de la intermediarii acestora și/sau compensarea cheltuielilor suportate de salariați în structurile de primire turistică din zonele rurale ale R. Moldova, inclusiv a cheltuielilor aferente tichetelor de vacanță, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat de Guvern pentru anul pentru care a fost acordat, în raport cu un salariat”, a scris Belous.

Astfel, angajator poate oferi tichete de vacanță, concomitent cu abonamentele la sport și acestea vor fi deductibile în scopuri fiscale în cazul în care valoarea cumulativă a tichetelor de vacanță plus abonamentele pentru sport în raport cu un salariat nu va depăși valoarea de 50% din salariul mediu lunar pe economie.

Ce acte trebuie să dețină angajatorul pentru a-și deduce cheltuielile suportate pentru odihna salariaților?

Deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru compensarea cheltuielilor suportate de salariați în structurile de primire turistică din zonele rurale ale R. Moldova, inclusiv a cheltuielilor aferente tichetelor de vacanță, se permite în baza următoarelor documente:

pentru contribuabilii care aplică contabilitatea de angajamente ‒ factura fiscală; pentru contribuabilii care aplică contabilitatea de casă – factura fiscală și documentul confirmativ privind achitarea de facto a plăților.

Totodată, tichetele de vacanță pot fi acordate salariaților atât la locul de muncă de bază, cât și la locul de muncă prin cumul.

De asemenea, Belous a declarat că în cazul returnării tichetului de vacanță de către salariat angajatorului, angajatorul nu are dreptul să compenseze valoarea acestuia în numerar.

Tichetul de vacanță este valabil pentru un termen de un an de la data emiterii acestuia.

Ce se întâmplă dacă salariații nu au valorificat toată suma de pe tichtele de vacanță?

Condițiile de gestionare a valorii nevalorificate la expirarea termenului de valabilitate a tichetului de vacanță se stabilesc în contractul încheiat între operator și angajator.

Astfel, angajatorul urmează să negocieze cu compania care a eliberat tichetele de vacanță cum va fi gestionat soldul nevalorificat în termenul de valabilitate al tichetelor, se va restitui sau nu acest sold companiei care a procurat tichetele de vacanță.

„În cazul în care la expirarea termenului de valabilitate a tichetului de vacanță, operatorul autorizat restituie valoarea nevalorificată a tichetului de vacanță către angajator, această valoare se ia în calcul şi se include în venitul brut al angajatorului în perioada fiscală în care a fost încasată”, a concluzionat Victoria Belous.

Tichetul de vacanță reprezintă un bilet sau card cu valoare nominală, emis în formă electronică sau pe suport de hârtie de către un operator autorizat, care este acordat de către angajator salariatului pentru acoperirea cheltuielilor suportate în structurile de primire turistică din zonele rurale ale R. Moldova.