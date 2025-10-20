De ce Nicolae Botgros NU va prezida prima ședință a noului Parlament, deși s-a declarat „onorat” inițial:

După ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință a noului Parlament în calitate de decan de vârstă, următorul cel mai vârstnic deputat este Nicolae Botgros, în vârstă de 72 de ani. Inițial, acesta a declarat că ar fi „onorat” să prezideze prima ședință Parlamentului, dar la scurt timp după, Parlamentul a anunțat printr-un comunicat că ședința va fi deschisă de decanul supleant ca vârstă, Zinaida Greceanîi.

Dirijorul Nicolae Botgros a declarat pentru ZdG că nu știe cine va conduce ședința în locul său dar el a refuzat pentru că are „mai multe necazuri pe cap”.

Prima ședință a noului Parlament, din 22 octombrie, va fi prezidată de deputata Zinaida Greceanîi, a anunțat legislativul printr-un comunicat din 20 octombrie. După ce Vladimir Voronin a anunțat că refuză să deschidă prima ședință a noului Legislativ, în calitate de decan de vârstă, următorul cel mai vârstnic deputat este dirijorul Nicolae Botgros, ales deputat pe lista PAS. Acesta are 72 de ani.

Contactat de ZdG, Nicolae Botgros a declarat că a refuzat pentru că este afectat de problemele de sănătate ale nepotului.

„În deschiderea ședinței nu știu cine o să fie, e treaba lor. Eu sunt afectat un pic acum cu băiatul, știți că am nepotul în spital. Mai am și alte necazuri pe capul meu acum nu pot, n-am cum. Astăzi am venit din România, deși trebuia să vin mâine, dar nu aș fi reușit”, a spus dirijorul Nicolae Botgros.

Tot pe 20 octombrie, înainte de anunțul Parlamentului, Nicolae Botgros a declarat pentru Teleradio-Moldova că ar fi „onorat” să prezideze prima ședință Parlamentului de legislatura a XII-a.

„Nu știu încă, am să vorbesc cu domnul președinte (Igor Grosu – n.r.) și după asta vom vedea. Eu accept, eu sigur că accept. Nicio problemă, cum să nu accept? Eu îmi fac datoria așa cum își face datoria fiecare om, fiecare cetățean, mai ales că port așa o onoare să fiu parlamentar, să fiu în Parlament. Asta nici nu se discută”, a declarat Nicolae Botgros înainte ca Legislativul să anunțe că nu dânsul va prezida ședința din 22 octombrie.

Într-un răspuns pentru ZdG, Adriana Vlas, comunicatoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a declarat că Nicolae Botgros a refuzat să deschidă prima ședință a Parlamentului „din motive personale”.

Zinaida Greceanîi va deschide prima ședință a Parlamentului, după ce deputații Vladimir Voronin și Nicolae Botgros au refuzat

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională. O nouă legislatură își începe activitatea prin ședința de constituire a Parlamentului.