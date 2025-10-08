Danemarca ar putea interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „Am lăsat viața digitală a copiilor în seama platformelor care nu au avut niciodată în vedere bunăstarea lor”

Prim-ministra daneză a declarat că țara ar putea interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani, acuzând telefoanele mobile și rețelele sociale că „fură copilăria copiilor noștri”. Mette Frederiksen într-un discurs la deschiderea Folketingului, parlamentul danez, a anunțat propunerea, în care a spus: „Am dezlănțuit un monstru”. Ea a adăugat: „Niciodată până acum atât de mulți copii și tineri nu au suferit de anxietate și depresie”, scrie The Guardian.

Mulți copii au, de asemenea, dificultăți de citire și de concentrare, a spus Frederiksen, adăugând că „pe ecrane văd lucruri pe care niciun copil sau tânăr nu ar trebui să le vadă”.

Ea nu a specificat ce rețele sociale ar putea afecta noile măsuri, dar a spus că acestea vor acoperi „mai multe” platforme de socializare. Prim-ministra Danemarcei a spus că va exista o opțiune pentru părinți de a le da permisiunea copiilor lor să utilizeze rețelele de socializare de la vârsta de 13 ani.

The Guardian scrie că interdicția ar putea intra în vigoare începând de anul viitor și că Danemarca urmează exemplul Australiei, care introduce o interdicție asupra platformelor de socializare, inclusiv Facebook, Snapchat, TikTok și YouTube pentru persoanele sub 16 ani, și al Norvegiei, unde prim-ministrul, Jonas Gahr Støre, a declarat, de asemenea, că va impune o limită strictă de vârstă de 15 ani pe rețelele de socializare, ridicând-o de la 13 ani.

Støre a declarat anul trecut că va fi „o luptă dificilă”, dar că politicienii trebuie să intervină pentru a proteja copiii de „puterea algoritmilor”.

Ministra digitalizării din Danemarca, Caroline Stage, a declarat că „am fost prea naivi. Am lăsat viața digitală a copiilor în seama platformelor care nu au avut niciodată în vedere bunăstarea lor. Trebuie să trecem de la captivitatea digitală la comunitate.”

În discursul său, Mette Frederiksen a citat cifre care arată că 60% dintre băieții cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani nu văd niciun prieten în timpul liber, în timp ce 94% dintre copiii danezi din clasa a șaptea aveau un profil pe rețelele de socializare înainte de a împlini 13 ani.

„Telefoanele mobile și rețelele de socializare fură copilăria copiilor noștri”, a spus ea.

Anunțul vine după ce Danemarca a declarat în februarie că telefoanele mobile vor fi interzise în toate școlile. Decizia a fost luată la recomandarea unei comisii guvernamentale pentru bunăstare, înființată pentru a investiga nemulțumirea tot mai mare în rândul copiilor și tinerilor, care a constatat că copiii sub 13 ani nu ar trebui să aibă propriul smartphone sau tabletă.

Sursa citată scrie că concluziile cercetărilor privind impactul rețelelor de socializare asupra copiilor și tinerilor obligă guvernele din întreaga lume să reconsidere accesul la rețelele de socializare. În iunie, Grecia a propus UE să stabilească o „vârstă a maturității digitale” care să împiedice copiii să acceseze rețelele de socializare fără consimțământul părinților.