Danemarca a oferit 20 de milioane de euro pentru un program menit să „consolideze sectorul de apărare și mecanismele de combatere a dezinformării”

R. Moldova urmează să implementeze un program de sprijin al Danemarcei, în valoare de 20 de milioane de euro, pentru a consolida sectorul de apărare, combaterea dezinformării și capacitățile de gestionare a situațiilor de criză, anunță vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru politică externă, Doina Gherman.

Subiectul a fost discutat de oficialii de la Chișinău și delegația Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei, care se află într-o vizită în R. Moldova.

Parlamentarii danezi au avut întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu vicepreședinta Legislativului și președinta Comisiei pentru politică externă, Doina Gherman. Potrivit deputatei Gherman, oficialii au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale, parcursul european al R, Moldova și valorificarea oportunităților de atragere a investițiilor daneze în domenii importante precum: energia regenerabilă, agricultura, educația și tehnologia.

„Le-am mulțumit colegilor danezi pentru sprijinul politic, diplomatic și practic constant al Danemarcei, dar și pentru asistența Danemarcei pentru Ucraina și investițiile în securitatea europeană, care contribuie direct la siguranța R. Moldova”, a scris președinta Comisiei pentru politică externă.

Conform unui comunicat de presă al Parlamentului, o delegație a Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în R. Moldova în perioada 22–24 februarie.

Delegația este condusă de președintele Comisiei pentru politică externă, Christian Friis Bach. „Discuțiile purtate în cadrul întrevederilor se vor referi la parcursul european al Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor bilaterale, în mod special la cooperarea la nivel parlamentar”, scrie Legislativul.