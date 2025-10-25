Ce obstacole juridice sau politice ar putea apărea pe parcursul cercetării judecătorești în cazul Plahotniuc și cum pot fi acestea depășite?

Luni, 20 octombrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a început examinarea de facto a dosarului „Frauda bancară”, în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este cercetat separat. Procurorii îl acuză că ar fi principalul beneficiar și organizator al fraudei bancare, o schemă complexă de delapidare a fondurilor din cele trei bănci implicate – Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

În spațiul public, procesul este considerat cel mai important test pentru justiția R. Moldova, iar modul în care vor fi examinate dosarele lui Plahotniuc va arăta dacă statul este cu adevărat capabil să facă dreptate în marile dosare de corupție.

Ce ar însemna pentru R. Moldova o eventuală condamnare sau, dimpotrivă, achitare a lui Plahotniuc? Ce obstacole juridice sau politice ar putea apărea pe parcursul cercetării judecătorești și cum pot fi acestea depășite? Cum ar putea influența acest proces relațiile R. Moldova cu Uniunea Europeană, care cere efecte reale ale reformei justiției?

Ilie Chirtoacă, director executiv al Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

Cred că primul obstacol ar fi cât va dura acest dosar. Cunoaștem că dosarul „Frauda bancară” e ceva super masiv, iar procurorii spun că are zeci sau poate chiar sute de volume. Asta înseamnă că pentru a-i asigura un proces echitabil, inclusiv domnului Plahotniuc sau oricărei alte persoane investigate în acest dosar, vor fi multe ședințe de judecată, iar în funcție de creativitatea avocaților, asta înseamnă că poate însemna inclusiv și tergiversarea dosarului în continuare. Având în vedere că evenimentele au avut loc cel puțin în 2014, iar noi suntem deja aproape la 12 ani de la acea faptă, există un risc mare că, până ajungem la o eventuală condamnare sau achitare, termenul de prescripție va trece. Legile s-au modificat, dar pentru faptele de atunci lucrează regulile anterioare.

Ca să fac o paralelă cu un alt dosar destul de răsunător, „Laundromat”, vedem că chiar dacă există condamnări de peste 10 de ani de zile, ele nu pot fi puse în executare din cauza că termenul s-a prescris. Respectiv, o sancțiune reală pentru aceste persoane este mai puțin probabilă peste atâta timp.

Cel mai important este totuși să aflăm unde sunt banii cei furați și dacă pot fi recuperați. Miza acestui dosar cred că este cât poate recupera statul din ceea ce a pierdut. Și aici mă tem că nu știu dacă poate recupera foarte mult, având în vedere că, cu cât mai mult timp trece de la acele fapte, cu atât e mai greu să recupereze ceva.

Și ultima, dar nu cea din urmă – ne place sau nu, dacă procurorii nu vor aduce dovezi noi sau nu vor putea justifica peste trei–șase luni deținerea în arest a domnului Plahotniuc, există și acest scenariu în care dumnealui va fi cercetat în stare de libertate. Mai mult de șase luni, în mod excepțional mai mult de 12 luni, nu poți să ții o persoană în arest preventiv. Respectiv, greutatea cea mare este cât de grele sunt acele probe pe care le dețin procurorii și cât de bine ei pot justifica ca asemenea persoane să stea sau nu în arest preventiv.

Cred că aici vor fi multe tentative de a discredita acest sistem și cred că cel mai mare rol îl au judecătorii în fața cărora vine acest dosar.

Eu cred că nu vrea UE să îl condamne pe domnul Plahotniuc. UE cere anchete independente și cere rezultatele în dosarele de rezonanță și niciodată nu o să condiționeze. Aici foarte mult contează cum lucrează justiția în sine și, după care, cum lucrează justiția în cauze individuale.

Sursa: facebook / CRJM

Vadim Vieru, avocat și director de program la Promo-Lex

Referitor la un eventual proces al lui Plahotniuc, o condamnare sau o achitare nu ar însemna, în opinia mea, nimic deosebit. Ar însemna, în primul rând, că procurorii și-au făcut treaba conform legii în colectarea probelor și că judecătorii nu s-au lăsat victimă presiunilor. Obiectivitatea întregului proces va putea fi apreciată doar după studierea atentă a sentinței finale, fie ea de condamnare sau de achitare.

În ce privește obstacolele, cele juridice țin de durata cercetării. Anticipând un dosar voluminos, cu multe probe și martori de audiat, procesul ar putea dura mai mult de un an. Principalul obstacol politic rămâne presiunea inadmisibilă asupra justiției, venită din ambele părți. Acest caz este, fără îndoială, un test major pentru independența justiției din R. Moldova. Modul în care va fi gestionat va influența percepția Uniunii Europene, care așteaptă efecte reale ale reformei în acest sector.

Sursa: facebook / Vadim Vieru

Alexandru Bot, expert Watchdog în domeniul juridic

Cercetarea judecătorească înseamnă că acum acuzarea de stat, sau mai bine zis Procuratura, își prezintă probele, astfel cum au înțeles ei mai bine, ca să demonstreze că acea acuzație adusă lui Plahotniuc este una întemeiată, democrată și că este suficientă pentru a asigura o sentință de condamnare.

Ulterior, deja urmează ca apărarea să-și prezinte propriile probe sau, dimpotrivă, să conteste anumite probe care au fost prezentate de către acuzare și, într-un final, sigur că instanța va decide asupra condamnării, fie achitării lui Plahotniuc. E greu să spun ce ar însemna asta pentru imaginea țării în afară, dar cu certitudine pot spune ce ar înseamna asta pentru sistemul de justiție. Indiferent de sentință, judecătorul trebuie să-și asume o sentință care este corespunzătoare acelor probe care au fost cercetate în instanța de judecată și temeiniciei lor.

Eu sper că, în primul rând, procurorii și-au făcut bine treaba și au instrumentat într-adevăr un dosar penal din care să se poată spune că va fi o sentință de condamnare în privința lui. Și doi, sper ca avocaților să le fie permis să se manifeste suficient, astfel încât să nu existe dubii vizavi de soluția care va fi livrată de către instanță.

Într-adevăr, până nu demult a existat, cumva, așa o practică că lipsa inculpatului duce la imposibilitatea desfășurării dosarului și se efectuau acțiuni de dare în căutare sau, cumva, de sancționare a inculpatului și așa mai departe. Dar din 2023 sau 2024, practica se schimbă, iar lipsa inculpatului nu trebuie să fie interpretată în defavoarea lui și nicicum nu trebuie să afecteze bunul mers al dosarului.

Eu cred că Uniunea Europeană nu are o anumită solicitare în privința dosarului Plahotniuc. UE, partenerii de dezvoltare în general, au pretenții și solicitări vizavi de actul de justiție per general, indiferent cine ar fi pe banca acuzaților, indiferent de ce dosar vorbim – penal, administrativ sau civil. Deci, calitatea actului de justiție trebuie să fie asigurată în orice situație și indiferent de numele celui care se află în sala de judecată.