Curtea de Apel a admis recursul procurorilor: încă 30 de zile de arest pentru Vladimir Andronachi

Fostul deputat Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a admis luni, 8 decembrie, recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, prin care fostului deputat i-a fost prelungită măsura preventivă a arestului cu încă 20 de zile. Astfel, Curtea a dispus prelungirea arestului preventiv cu 30 de zile, anunță Procuratura Anticorupție (PA).

Pe 28 noiembrie, PA a relatat că magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au dispus prelungirea arestului preventiv pentru încă 20 de zile în privința lui Vladimir Andronachi, care este cercetat în dosarul „Frauda bancară”.

Detalii despre dosarele lui Andronachi

Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și ex-vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus în trecut de oligarhul Vladimir Plahotniuc. În R. Moldova, fostul democrat figurează în mai multe dosare penale: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și „Metalferos”.

În noiembrie 2022, Andronachi a fost expulzat de autoritățile din Ucraina și reținut în dosarul „Frauda bancară”. Ulterior, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat din arest la domiciliu sub garanție personală. Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), în 2014, utilizând acte fictive și informații false, mai multe persoane ar fi determinat încheierea cu Banca de Economii SA a unui contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă. În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane de lei unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.

Fostul deputat PD a pledat nevinovat.

Numele lui Andronachi figurează și într-un dosar penal deschis pentru abuz de putere sau abuz de serviciu. Pe 16 ianuarie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, s-a desfășurat prima ședință în dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte, episodul în care fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, fostul director al Agenției Servicii Publice (ASP), Vladislav Zara, și alte două persoane din mediul de afaceri, Alexandru Vîlcu și Carolina Andriuță, sunt învinuiți de abuz de serviciu în interesul unei „organizații criminale”.

În iulie 2025, ZdG scria că fostul deputat democrat figurează și într-o cauză penală pentru comiterea unui accident rutier în timp ce se afla în stare de ebrietate avansată. Incidentul a avut loc pe 21 aprilie 2025, când ex-parlamentarul conducea un cvadriciclu (ATV) pe o stradă din orașul Durlești.

