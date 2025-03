Cum se vede peste ocean eșecul diplomatic din cadrul întâlnirii Trump-Zelenski: „Ucraina poate continua rezistența chiar și fără sprijinul SUA…”

„Mulți nu înțeleg importanța acestor minereuri rare, dar ele sunt esențiale pentru SUA”, „Ucraina va trebui să depună eforturi considerabile pentru a repara relațiile cu Washingtonul — așa ceva se întâmplă extrem de rar în diplomația americană”, „Dezastrul de la Casa Albă a generat și un efect pozitiv”, „Din punct de vedere militar, UE nu are capacități comparabile cu cele americane pentru a ajuta Ucraina în mod eficient” — acestea sunt câteva dintre tezele formulate de către un analist politic originar din R. Moldova, stabilit peste ocean.

Ion Marandici este doctor în Științe Politice, stabilit în Canada. Într-un interviu oferit pentru ZdG, expertul vorbește la rece despre vizita președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite, consecințele acestei confruntări, dar și dacă Ucraina se poate apăra fără sprijinul SUA.

— Care sunt principalele concluziile după întâlnirea de la Casa Albă?

— Care sunt posibilele scenarii pentru perioada ce urmează?

— Care este rolul și ce poate face UE?



Acest război are loc în Europa, iar Uniunea Europeană trebuie să joace un rol activ în negocieri. Din păcate, relația transatlantică nu mai este la fel de solidă ca în trecut, iar Europa este, în mare parte, exclusă din formatul negocierilor privind conflictul din Ucraina. UE trebuie să continue să sprijine Ucraina și ar putea să se alăture „coaliției voluntarilor” despre care a vorbit premierul britanic Keir Starmer. În cele din urmă, liderul ucrainean și poporul ucrainean sunt cei care au dreptul moral să decidă cum și când să încheie acest război, deoarece ei sunt cei care fac cele mai mari sacrificii. Pacea este dorită de toți, dar trebuie să fie una de lungă durată. Ucraina poate continua rezistența chiar și fără sprijinul SUA, dar ar avea nevoie de un angajament solid din partea Europei. În timpul vizitei sale în SUA, președintele francez Emmanuel Macron a avut un moment tensionat cu Trump, încercând să sublinieze faptul că Europa a oferit Ucrainei mai mult sprijin financiar decât Statele Unite. Cu toate acestea, din punct de vedere militar, UE nu are capacități comparabile cu cele americane pentru a ajuta Ucraina în mod eficient. O posibilă soluție ar fi creșterea cheltuielilor militare și dezvoltarea unei politici comune mai robuste în domeniul apărării și securității. Totuși, acest obiectiv este dificil de realizat, deoarece multe partide europene se opun creșterii bugetului militar, iar unele state—precum Irlanda, Elveția și Austria își mențin statutul de neutralitate. În plus, anumite state membre, cum este Ungaria, par să folosească războiul din Ucraina pentru a obține beneficii economice.