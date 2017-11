Cum a fost la Zilele Filmului Moldovenesc la Orhei

Zilele Filmului Moldovenesc la Orhei ce s-au desfășurat în perioada 23-26 noiembrie au luat sfârșit. În ultima seară de proiecții, spectatorii și invitații au avut șansa de a mai viziona filme „Made in Moldova” pe marile ecrane și participa la discuții în care regizorii și protagoniștii acestora au dezvăluit mai multe detalii și istorii de pe platourile de filmare.

Cea de-a patra zi a fost și ultima, iar cum orice poveste are nevoie de un bun sfârșit, a fost organizată o Gală de Închidere. Au fost premiați cineaștii, organizatorii și, nu în ultimul rând, voluntarii. Anume aceștia sunt forța motrice a oricărui eveniment, iar tinerii orheieni s-au descurcat de minune cu această sarcină. Premiul „Simpatia Publicului” i-a fost acordat lui Igor Cobileanski pentru filmul Afacerea Est. Conform punctajului apreciat de spectatori clasamentul celor mai îndrăgite filme este urmat de peliculele Lupii și Zeii în regia lui Alexandru Vasilache și Nuntă în Basarabia de Napoleon Helmis.

La Gala de Închidere care a început la ora 19:30, în incinta Centrului Raional de Cultură „A. Suruceanu” au sosit numeroși oaspeți din domeniul cinematografiei naționale printre care directorul Centrului Național al Cinematografiei, Valeriu Jereghi, președintele Uniunii Cineaștilor din Moldova, Virgiliu Mărgineanu și partenerii Zilelor Filmului Moldovenesc la Orhei.

Timp de patru zile amatorii de film au fost delectați cu o selecție de 29 de producții moldovenești de lung și scurt metraj, au discutat cu autorii acestora și au fost primii din țară care au vizionat, prelungirea peripețiilor lui „Intiqam”, în comedia My name is Intiqam 2: Moldova ce spune povestea unui păstor Azer care vrea să devină primar de Chișinău. Filmele au fost proiectate de două ori, în sala mare și sala mică, pentru a permite fiecăruia să găsească timpul potrivit pentru vizionări!

Mulți ar spune că scopul unor astfel de evenimente este cultivarea maselor. Un lucru deloc ușor ținând cont de trecutul nostru, situația politică sau migrația masivă peste hotarele țării. Dar impactul principal nu este cultivarea, ci în primul rând dezmorțirea, reeducarea și obișnuirea acestora cu un concept nou de „recreație”. Un fenomen, am putea spune, chiar revoluționar. În asemenea condiții, existența unor evenimente ca Zilele Filmului Moldovenesc devine pur și simplu indispensabilă.

Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului.

Organizatori: „Asociația Consumatorilor de Artă”, YOUBESC CREATIVE INSTITUTE și Consiliul Raional Orhei.

Parteneri financiari: Ambasada SUA în Republica Moldova și Centrul Naţional al Cinematografiei din Republica Moldova.