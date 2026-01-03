Cum funcționează roamingul în UE? Guvernul explică

Începând cu 1 ianuarie 2026, când călătoriţi în țările Uniunii Europene se aplică principiul „Roam like at home”. Reprezentanții Guvernului explică cum funcționează roamingul în UE.

Astfel, această măsură prevede:

Nu plătești taxe suplimentare de roaming pentru apeluri, SMS sau internet mobil:

Se folosesc minutele, SMS-urile și datele incluse deja în abonamentul sau cartela ta din R. Moldova:

Apeluri și SMS:

Apelurile efectuate din UE către Moldova se scad din minutele naționale incluse în abonament;

SMS-urile trimise din UE spre Moldova se scad din pachetul național de SMS;

Apelurile/SMS către țările UE sunt taxate ca apeluri/SMS internaționale, la fel ca de acasă.

Internet mobil (date):

Poți folosi datele mobile incluse în abonament, fără costuri suplimentare;

Există o limită de utilizare rezonabilă (fair use), reglementată la nivel UE;

Limita depinde de valoarea abonamentului;

După depășirea limitei de roaming, pot apărea tarife mici suplimentare, reglementate la nivel UE.

Sursa: Guvern

Începând cu 1 ianuarie 2026, R. Moldova și Ucraina sunt primele state candidate la aderarea la Uniunea Europeană care au devenit membre cu drepturi depline ale spațiului „Roaming ca acasă”. Asta înseamnă că toate tarifele de roaming sunt eliminate (date, text, apeluri) între țările membre UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein și R. Moldova. Cătălina Plinschi, ex-secretara de Stat, spune pentru „Inițiativa Europeană” că, conform estimărilor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), moldovenii vor economisi mai mult de 180 milioane de euro anual datorită „Roaming ca acasă”.