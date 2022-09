Cum explică ANRE noile prețuri aprobate la gazele naturale. Director al Agenției, despre devierile financiare acumulate de Moldovagaz: „O parte din acestea sunt incluse deja în noul tarif. Partea care rămâne va fi inclusă în preț în perioadele următoare”

Toate ajustările tarifelor pentru gaze naturale, aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în ianuarie, iunie, august și acum , în septembrie, „sunt direct proporționale cu evoluția prețului mediu de import”, susține directorul ANRE Alexei Taran. În cadrul unei conferințe de presă, organizată vineri, 23 septembrie, în contextul majorării prețurilor reglementate la gazele naturale, Taran a declarat că „motivul principal al ajutărilor este modificarea prețului de achiziție”.

Potrivit directorului ANRE, decizia „a fost ghidată” de mai multe motive: creșterea prețurilor la burse; depășirea pragului de 1% din metodologia actuală, care permite solicitarea de ajustare a prețurilor, și care ar fi ajuns la de peste 3%; necesitatea de a asigura „o viabilitate financiară a furnizorului, ca să poată să-și achite obligațiile financiare ce vin din importul acestor gaze naturale”.

Costul gazelor naturale reprezintă 93,5% din prețul mediu aprobat (componenta de cost), potrivit deciziei ANRE de vineri.

Din 1 octombrie 2022, consumatorii casnici vor achita 29 de lei și 27 de bani, cu TVA inclus, pentru un metru cub de gaze naturale. Hotărârea a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în cadrul ședinței de vineri, 23 septembrie. Noul preț stabilit de ANRE este cu 6 lei și 28 de bani mai scump față de tariful actual.

Întrebați de către jurnaliști dacă noul tarif include și devierile tarifare înregistrate anterior de Moldovagaz, funcționarul a confirmat, precizând că este vorba de „sub 30%” din devierile anterior raportate. Alexei Taran a mai spus că „s-au inclus devierile astfel încât de acum încolo să nu se acumuleze alte datorii”.

Totodată, directorul ANRE a spus reporterilor că tariful stabilit astăzi deja consideră prețul de achiziție ajustat conform formulei noi de la 1 octombrie.

Privind datoriile acumulate de Moldovagaz în ultima perioadă, care ar putea fi de circa 4 miliarde de lei, „admise se ANRE”, șeful departamentului ANRE gaze naturale și energie termică, Alexandru Ursu, a menționat că din aceste devieri, peste 2 miliarde de lei sunt din anul 2021. Devierile ar fi fost acumulate din cauza incertitudinilor provocate de semnarea unui nou contract dintre Moldovagaz și Gazprom.

„Față de anii precedenți, în care prețurile evoluau în funcție de cerere și ofertă, ghidate de sezonalitate, în mare parte, anul acesta au fost foarte mulți factori care au făcut așa ca bursele să reacționeze diferit. În prima parte a anului au început creșterile de prețuri la bursă (…). Existau semnale, de ordin geo-politic că se vor clarifica lucrurile. Începând cu a două jumătate a anului, situația puțin s-a agravat și vedem pe evoluția de prețuri. Noi am avut reacții graduale, o ajustare de prețuri în luna iunie, însă nu am putut să reacționăm imediat pentru că nu permitea legislația (…). Acum că avem și metodologia aprobată, și legea care a fost modificată și a permis anumite activități, am putut să facem această ajustare. Dar, de principiu, noi am acționat gradual, în funcție de informația pe care o primeam de la burse și de la furnizori”, a declarat și Alexei Taran.