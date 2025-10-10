Cum a primit Casa Albă vestea că nu Trump a câștigat premiul Nobel pentru Pace: „Nu va mai fi niciodată un om ca el”

Comitetul norvegian care a decis să nu-i acorde lui Donald Trump premiul Nobel pentru Pace pe care îl dorea foarte mult „a pus politica înaintea păcii”, a afirmat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, scrie Hotnews.ro.

„Președintele Trump va continua să obțină acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți. El are o inimă plină de umanitate și nu va mai fi niciodată un om care să mute munții doar cu forța voinței ca el”, a scris el pe rețeaua socială X.

„Comitetul Nobel a arătat că pune politica înaintea păcii”, a adăugat Steven Cheung.

Donald Trump nu a reacționat până acum la vestea de la Oslo pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Ultimele sale postări de pe aceasta, înainte de anunțul oficial, sunt mai multe redistribuiri al unor mesaje și articole care spuneau că merită Premiul Nobel pentru Pace, inclusiv apelul unei organizații everiești republicane care a transmis că nu numai că ar trbui să-i fie acordat ci chiar redenumit după el.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri, 10 octombrie, că laureatul din 2025 al Premiului Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

Deși Trump a afirmat în repetate rânduri că „merită” Premiul Nobel pentru Pace, observatorii experimentaţi au atenționat că este foarte puţin probabil ca să fie desemnat câştigător. Politicienii norvegieni au declarat că se pregătesc pentru posibile repercusiuni asupra relațiilor dintre SUA și Norvegia, în cazul în care distincția nu va fi acordată lui Donald Trump, scrie The Guardian.

Machado, acum în vârstă de 58 de ani, și-a anunțat candidatura la președinție pentru alegerile prezidențiale organizate de Venezuela în 2024. Când i s-a interzis să candideze, l-a susținut pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo González Urrutia. Opoziția s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că ea fusese adevărata câștigătoare a alegerilor. Regimul președintelui Maduro și-a revendicat victoria și și-a înăsprit controlul asupra puterii.