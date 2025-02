CSP respinge propunerea procurorului general de numire a unui procuror anticorupție în funcția de șef interimar la Oficiului Rîșcani

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins ordinul procurorului general cu privire la asigurarea interimatului funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, șef al Oficiului Rîșcani, de către procurorul anticorupție Alexandru Gaina.

Procurorul general Ion Munteanu a solicitat CSP aprobarea ordinului din 18 februarie de numire a lui Alexandru Gaina în funcția de șef interimar al Oficiului Rîșcani al Procuraturii municipiului Chișinău. Numirea acestuia a fost respinsă de toți cei 10 membri prezenți la ședința din 25 februarie, fără a fi propus un alt procuror.

Gaina activează în calitate de procuror din anul 2014. Anterior, din 2003, acesta a fost angajat în cadrul organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

În perioada 2014-2015, a fost procuror în raionul Fălești, iar în 2015-2016 – procuror în Secția conducerea urmării penale a organelor centrale ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Vamal. Din 11 iulie 2016, activează în cadrul Procuraturii Anticorupție.

„În afară de activitatea în procuraturile teritoriale și în cele în prezent specializate, PA și PCCOCS, am avut experiență managerială. Pe parcursul anului 2019, am deținut interimatul funcției de procuror-șef al Oficiului Ciocana al Procuraturii municipiului Chișinău. În toată perioada de activitate am dat dovadă de verticalitate, obiectivitate și aplicarea strică a legislației în vigoare. Cu excepția unui caz din 2022, nu am avut sancțiuni disciplinare”, a declarat Alexandru Gaina în fața membrilor CSP.