CSP a aprobat eliberarea din funcție a procurorei de la Hîncești, Lilia Ureche, pentru că ar fi anchetată într-un dosar de corupție
Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) a aprobat și a înaintat miercuri, 21 ianuarie, procurorului general interimar eliberarea din funcție a procurorei din Hîncești, Lilia Ureche. Colegiul de disciplină și etică i-a aplicat la sfârșitul lunii noiembrie cea mai aspră sancțiune disciplinară – eliberarea din funcția de procuror pentru încălcarea obligației prevăzute de legea privind evaluarea integrității instituționale, „care stabilește în mod expres interdicția de a admite manifestări de corupție”.
În urma verificărilor efectuate și a materialelor prezentate de Inspecția procurorilor, s-a reținut că procuroarea Lilia Ureche a admis acțiuni incompatibile cu statutul și etica profesională, manifestate prin fapte de corupție.
Lilia Ureche, de la în Procuratura Hîncești, ar fi anchetată în dosarul de corupție în care au fost vizați Tamara Mereuță, Emil Bulat și Natalia Berbec de la Judecătoria Hîncești și Angela Braga, de la Curtea de Apel Centru din Chișinău.
„Astfel de conduite au avut drept consecință afectarea demnității funcției, prin punerea la îndoială a integrității procurorului, precum și afectarea imaginii Procuraturii și a sistemului judiciar în ansamblu.
Colegiul subliniază că, la examinarea cauzelor disciplinare, s-a urmărit respectarea prezumției de nevinovăție a procurorilor în eventualele proceduri penale aflate în derulare. Totodată, aplicarea sancțiunii disciplinare a avut ca scop asigurarea eficienței mecanismelor disciplinare și generarea unui efect disuasiv, prin descurajarea comportamentelor similare în rândul altor procurori”, a notat Colegiul de disciplină și etică.