CSM a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de Evaluare în privința judecătoarei Angela Bostan. Anterior, aceasta a picat de două ori pre-vettingul și a promovat o dată vettingul

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 8 voturi „pentru” și 2 „împotrivă”, raportul pozitiv de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă în privința judecătoarei Angela Bostan, de la Curtea de Apel Centru.

Procesul de reevaluare a fost inițiat după ce, în etapa precedentă, CSM a identificat dubii privind sursele de finanțare ale unor bunuri imobile și mobile, precum și respectarea regimului juridic al dreptului de abitație. În urma solicitǎrii CSM, judecătoarea a prezentat acte justificative și explicații suplimentare, care au fost analizate de Comisie în cadrul unei noi proceduri de verificare.

Reevaluarea judecătoarei Angela Bostan a vizat exclusiv aspectele semnalate de CSM în hotărârea prin care a respins raportul inițial al Comisiei, care recomandase promovarea acesteia, și a dispus reluarea procedurii de evaluare.

„După examinarea documentelor și audierea subiectului, Comisia a constatat că dubiiile anterioare au fost înlăturate, iar judecătoarea îndeplinește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. În baza concluziilor Comisiei, CSM a aprobat raportul de reevaluare și a constatat promovarea evaluării externe de către Angela Bostan, judecătoare a Curții de Apel Centru”, explică CSM într-un comunicat.

Totuși, împotrivă au fost doi membri, Alexandru Postica și Livia Mitrofan.

Anterior, Angela Bostan nu a promovat de două ori pre-vetting-ul, Comisia de evaluare a constatat două neconformități: sursa mijloacelor financiare pentru procurarea apartamentului din Chișinău al mamei candidatei și dreptul de abitație declarat de judecătoare asupra acestui imobil; încălcarea etică cu referire la participarea candidatei la Adunarea Generală a Judecătorilor. Aceasta activează în sistemul judecătoresc din februarie 2013.

Judecătoarea Angela Bostan a fost evaluată repetat după ce, pe 1 august 2023, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat mai multe decizii de evaluare a Comisiei Pre-Vetting și a dispus reevaluarea candidaților atunci.

Pe 3 ianuarie, Comisia Pre-Vetting a anunțat că a finalizat evaluarea reluată a judecătoarei. Potrivit Comisiei, candidata nu a promovat evaluarea reluată, întrucât nu întrunește criteriul de integritate financiară.