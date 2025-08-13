CSJ a respins contestația judecătoarei Veronica Cupcea împotriva Comisiei Pre-Vetting

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 12 august, contestația depusă de judecătoarea Veronica Cupcea, candidată la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), împotriva deciziei Comisiei Pre-Vetting din 28 mai 2024, prin care s-a decis că acesta nu a promovat pentru a doua oară evaluarea. În prezent, Veronica Cupcea deține funcția de președinte interimar al Judecătoriei Orhei.

Pe 13 august 2024, Veronica Cupcea a depus cerere de contestare împotriva Comisiei Pre-Vetting, solicitând anularea deciziei în 28 mai 2024.

„Completul de judecată special, cu unanimitate de voturi, respinge cererea de contestare depusă de Veronica Cupcea împotriva Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, privind anularea deciziei nr. 14 din 28 mai 2024 cu privire la evaluarea reluată a Veronicăi Cupcea, candidată la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii şi dispunerea reluării procedurii de evaluare a candidatei de către Comisie. Decizia este irevocabilă”, potrivit documentului.

În luna august 2024, Comisia Pre-Vetting anunță că judecătoarea Veronica Cupcea, candidată pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și în Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, din rândul candidaților judecători, nu a promovat evaluarea reluată, întrucât nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică.

Detalii despre Veronica Cupcea

Numele judecătoarei Cupcea a ajuns în atenția opiniei publice după ce, în 2012, a fost vizată într-un scandat care s-a soldat cu o atenționare din partea CSM, pe motiv că ea ar fi afectat imaginea justiției. ZdG a scris atunci că judecătoarea Cupcea, după ce a condamnat-o la o pedeapsă non-privativă de libertate pe o grefieră care activa în cadrul instanței pentru însușirea bunurilor materiale ale statului, a angajat-o ulterior pe aceasta în calitate de consilieră.

Conform declarației de avere și interese personale pentru anul 2023, Veronica Cupcea a obținut un salariu de 389 067 de lei, adică în jur de 32 de mii de lei lunar. Soțul judecătoarei indică un salariu de 6000 de lei , din activitatea de avocat. În 2023, Veronica Cupcea a fost remunerată de la Institutul Național al Justiției cu 10 950 de lei.

Familia Veronicăi Cupcea a mai obținut venit de 70 000 de lei din chiria unui apartament, dar și pensie de 291 765 din partea CNAS.

Totodată, familia Cupcea deține un apartament și două case. Apartamentul cu o suprafață de 92 m2 a fost dobândit în 2013, cu o valoare de piață de 641 640 de lei. O casă cu suprafața de 147 m2 a fost dobândită în 2016, în baza unui certificat de moștenire. Iar din 2020, familia Cupcea e proprietara unui imobil de 149 m2, cu valoarea de 695 614 de lei.

Judecătoarea mai indică că în 2016 a mai obținut o moștenire, iar în 2020 a cumpărat o construcție pentru un foișor.

Familia mai deține un autoturism Toyota C-HR, fabricat în 2018, dobândit în 2022, cu o valoare indicată de 350 000 de lei, dar și o mașină agricolă din 1975, cu o valoare de 15 000 de lei.

Familia judecătoarei mai deține două terenuri intravilane.