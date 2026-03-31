CSJ a respins cererea judecătorului Oleg Melniciuc privind anularea hotărârii CSM de autorizare a urmăririi penale într-un caz de hărțuire sexuală

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată depusă de judecătorul Oleg Melniciuc privind anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), prin care a fost acordată autorizarea pentru pornirea urmăririi penale în privința magistratului într-un caz de hărțuire sexuală.

Conform motivării CSJ, Oleg Melniciuc susține că, la reexaminarea sesizării, CSM nu a constatat existența unei „bănuieli rezonabile, ci s-a limitat la o validare formală a materialelor prezentate de procuror”.

„Din conținutul hotărârii contestate rezultă că CSM a examinat materialele anexate la sesizare: procesul-verbal de sesizare privind săvârșirea infracțiunii din 13 mai 2022, procesul-verbal de audiere a victimei din aceeași dată, procesul-verbal de audiere a martorului din 23 mai 2022, precum și raportul de evaluare psihologică a victimei din 27 ianuarie 2023. CSM a reținut existența unor fapte și informații care ar putea convinge un observator obiectiv că judecătorul ar fi putut săvârși infracțiunea (…) Natura acuzației aduse, care se referă la hărțuire sexuală, precum și vulnerabilitatea victimelor acestor infracțiuni impun, de asemenea, o verificare promptă a situației. Vulnerabilitatea victimei și necesitatea unor măsuri prompte pot justifica, la etapa incipientă a cauzei penale, un probatoriu mai redus”, au motivat judecătorii CSJ, Vladislav Gribincea, Stella Bleșceaga și Alexandru Negru.

Cronologia examinării cauzei

Oleg Melniciuc este judecător al Judecătoriei Chișinău. A fost numit judecător în 2004. Începând cu aprilie 2011, a exercitat funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, iar din iunie 2013 până în octombrie 2017 a exercitat funcția de președinte al aceleiași instanțe.

La 24 mai 2022, Procurorul General interimar, Dumitru Robu, a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii CSM eliberarea acordului pentru pornirea urmăririi penale în privința lui Oleg Melniciuc pentru hărțuire sexuală. La 27 mai 2022, CSM a respins sesizarea. Această hotărâre a fost contestată de Procurorul General interimar, Dumitru Robu.

La 12 octombrie 2023, Curtea de Apel Chișinău a admis contestația, a anulat hotărârea CSM din 27 mai 2022 și a obligat CSM să reexamineze sesizarea. La 2 aprilie 2024, CSM a admis sesizarea, susținută în ședință de Procurorul General interimar, Ion Munteanu, privind eliberarea acordului pentru pornirea urmăririi penale.

La 4 iunie 2024, Melniciuc a contestat hotărârea CSM din 2 aprilie 2024 la Curtea Supremă de Justiție. Acesta a solicitat anularea hotărârii și obligarea CSM să respingă sesizarea. Persoana care pretinde că a fost hărțuită a fost menționată în acțiune în calitate de terț.

Cauza a fost redistribuită succesiv mai multor complete de judecată, întrucât judecătorii inițial desemnați au declarat abținere pe motiv că au participat la examinarea unei cauze conexe, care a fost admisă. Completul care a examinat cauza a fost constituit la 3 octombrie 2025. Abținerea declarată la 7 octombrie 2025 de judecătoarea Stella Bleșceaga, întemeiată pe faptul că a activat împreună cu Melniciuc în aceeași instanță, a fost respinsă la 17 octombrie 2025.

La 25 iulie 2024, Procuratura Generală a depus referință la contestația înaintată de judecător. La 4 octombrie 2024, și CSM a depus referință. Ambele instituții au solicitat respingerea contestației ca neîntemeiată.

Contestația a fost examinată în fond în ședința Curții Supreme de Justiție din 26 februarie 2026. Instanța a dispus examinarea cauzei în ședință închisă. Melniciuc și-a susținut singur cauza.

„Instanța a întreprins toate măsurile rezonabile pentru citarea persoanei care pretindea că a fost hărțuită, însă aceasta nu s-a prezentat la ședință și nu a comunicat motivul neprezentării. Instanța a dispus examinarea cauzei în lipsa terțului”, a precizat CSJ.

Cariera judecătorului și condamnare pentru îmbogățire ilicită

Oleg Melniciuc a ajuns în sistemul judecătoresc în aprilie 2009, atunci când a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Acesta a fost președintele Judecătoriei Râșcani, deținând anterior și fun­cţia de vice­preşe­din­te al acestei instanţe. Mel­ni­ciuc este finul de cunu­nie al lui Mihai Poa­le­lun­gi, fostul preşe­din­te­ al Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie (CSJ) și ex-președinte al Curții Constituționale (CC).

Pe 3 septembrie 2021, Oleg Melniciuc, care a ajuns pe banca acuzaților pentru îmbogățire ilicită, a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare. Dosarul primului judecător condamnat pentru îmbogățire ilicită în R. Moldova, Oleg Melniciuc, Curtea de Apel Centru, după ce în septembrie 2021, Judecătoria Anenii Noi l-a condamnat la 7 ani de închisoare cu executare pentru îmbogățire ilicită și fals în declarații, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul jurisprudenței timp de 15 ani.

Cea mai recentă ședință din dosar, din 4 martie, nu a avut loc din „imposibilitatea formării completului de judecată. Ședința se contramandează pentru data de 10 iunie”, conform portalului instanțelor judecătorești.