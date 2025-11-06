Curtea Constituțională declară inadmisibilă sesizarea ex-magistratului Andrei Niculcea și menține prevederile care permit sancționarea disciplinară a judecătorilor demisionați

Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de fostul judecător Andrei Niculcea, cel care a emis anterior sentințe în dosarul lui Filat, Șor și Botnari și despre care Rise Moldova a dezvăluit anterior informații cu privire la legăturile cu ex-deputatul fugar Ilan Șor, prin care acesta contesta prevederile Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. Decizia a fost pronunțată joi, 6 noiembrie, și este definitivă.

CC a respins argumentele, menționând că „sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond”.

„Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (1) lit. p), a textului «și judecătorilor demisionați» din articolul 7 alin. (1), a articolelor 7 alin. (6) și 36 alin. (11) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, ridicată de dl Andrei Niculcea, reclamant în dosarul nr. 3d-3/2023, pendinte la Curtea Supremă de Justiție”, se arată în decizia Curții Constituționale.

Decizia CC este definitivă și nu poate fi atacată.

ZdG a scris anterior despre sesizarea depusă la Curtea Constituțională, care avea drept obiect controlul constituționalității:

art. 4 alin. (1) lit. p) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor – alte fapte care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiţiei în aşa măsură încât se afectează încrederea în justiţie, comise în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în afara acestora, care, după gravitatea lor, nu pot fi calificate doar ca încălcări ale Codului de etică şi conduită profesională a judecătorilor.

sintagma „şi judecătorilor demisionaţi” din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor; art. 7 alin. (6) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor – în cazul aplicării faţă de judecătorul demisionat a sancţiunii disciplinare prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. d), acestuia îi va fi retrasă indemnizaţia unică de concediere şi îi va fi recalculată pensia, potrivit art. 25 alin.(31) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.

Colegiul disciplinar al CSM a dispus, în aprilie 2022, aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de eliberare din funcția de judecător. Sancțiunea privind eliberarea din funcția de judecător a lui Niculcea a venit atunci la aproape un an de la plecarea magistratului din sistemul judecătoresc. Despre asta a anunțat Dumitru Alaiba, atunci deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), menționând că în aprilie 2021 a depus o sesizare în adresa CSM în acest sens.

La 29 noiembrie 2021, Andrei Niculcea a plecat din sistemul judecătoresc. Atunci, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au aprobat în ședința extraordinară cererea de demisie din funcția de judecător a lui Neculcea.

Andrei Niculcea este judecătorul care în iunie 2016 l-a condamnat pe fostul premier Vladimir Filat la 9 ani de închisoare, iar un an mai târziu, judecătorul l-a condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare și pe fostul primar de Orhei, Ilan Șor, însă a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă.

Tot Andrei Niculcea este cel care a pronunțat sentința „secretă” de condamnare a fostului șef al Serviciilor de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, vizat în dosarul expulzării profesorilor turci de pe teritoriul R. Moldova.

Niculcea este cel care „l-a condamnat” pe Botnari la amendă. Vasile Botnari, unica persoană care s-ar face vinovată de expulzarea profesorilor turci, a fost condamnat în secret în luna iulie 2020. Procuratura Generală nu a anunțat despre acest lucru decât doar după ce procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a făcut publice aceste informații la 8 septembrie în cadrul unei emisiuni televizare. Procurorul general declara că nu cunoaște ce pedeapsă i-a fost aplicată lui Botnari, precizând însă că acesta a achitat benevol 125 de mii de euro, despăgubiri pe care statul le-a plătit la CtEDO în dosarul profesorilor turci. Atunci, reprezentanții Procuraturii nu au precizat nici ei ce pedeapsă i-a fost aplicată șefului SIS, cine este acuzatorul de stat care a gestionat dosarul sau cine este judecătorul care a pronunțat sentința.

Neculcea – „judecătorul lui Șor”

În martie 2021 Rise Moldova a publicat investigația „Miliardul dispărut: judecătorul lui Șor” în care dezvăluie legăturile deputatului fugar Ilan Șor cu ex-magistrul Neculcea.