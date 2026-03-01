Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Crimă la Botanica. Un bărbat,…

Crimă la Botanica. Un bărbat, găsit decedat, suspectul – reținut de poliție

Corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 49 de ani fost găsit în noaptea trecutǎ de poliție într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei.

Preliminar s-a stabilit că victimei i-au fost aplicate mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, în urma unui conflict izbucnit spontan, iar după comiterea faptei, suspectul a părăsit locul crimei într-o direcție necunoscută, potrivit unui comunicat al poliției.

Oamenii legii l-au identificat și localizat pe un bărbat de 31 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii. El a fost reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru omor.

