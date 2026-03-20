Crearea unei comisii parlamentare „cu scopul elucidării circumstanțelor decesului Liudmilei Vartic”? „Nu țin minte când am auzit ultima dată o prostie mai mare în Parlament”

Deputata fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, Ana Țurcan-Oboroc, a propus, în ședința Parlamentului de astăzi, 20 martie, includerea în ordinea de zi a proiectului de creare a unei comisii de anchetă, „cu scopul elucidării circumstanțelor decesului Liudmilei Vartic. Prescurtat, aceasta poate fi numită «Comisia Vartic»„, a declarat Țurcan-Oboroc.

Propunerea a generat nemulțumiri în rândul altor deputați. Radu Marian a scris că „nu țin minte când am auzit ultima dată prostie mai mare în Parlament„. Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman a declarat că „nu este corect să facem comisie de anchetă pe un caz singular. De aceea, apelul meu către Comisia protecție socială, sănătate și familie să inițieze procedura de organizare a audierilor publice unde să participe deputați din toate forțele politice”.

Expertul Watchdog, Andrei Curăraru a scris: „Știți ce produce o Comisie parlamentară într-un dosar penal activ? Clipuri. Declarații. Indignare ambalată cu grafică de partid. Atât. Nu strânge probe”.

„Propun includerea în ordinea de zi a proiectului pentru crearea comisiei de anchetă cu scopul elucidării circumstanțelor decesului Liudmilei Vartic. Prescurtat se poate «Comisia Vartic». Scopul comisiei este de a audia părțile implicate și martorii, luând în considerație că martorii sunt intimidați pentru a merge la procuratură și a denunța. Al doilea scop este studierea legislației în vederea înăspririi pedepsei pentru comiterea actelor de violență în familie și anumite interdicții de a ocupa ulterior funcții publice. Al treilea scop este monitorizarea și auditul Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie, dat fiind faptul că este o agenție fără mari rezultate și absolut invizibilă și unica informație de la ei este să consultăm surse oficiale”, a propus la debutul ședinței deputata Ana Țurcan-Oboroc.

Doina Gherman: Apelul nostru este să demonstrăm maturitate, empatie și să nu politizăm acest caz

După propunerea suplinirii ordinei de zi a Parlamentului, deputat Doina Gherman a punctat că decesul Liudmilei Vartic „nu este un caz singular” și că fenomenul violenței împotriva femeilor și fetelor și a violenței în familie „este o tragedie națională”.

„Ce ați făcut voi, colegi din opoziție, până acum? În sensul de a preveni astfel de fenomene și de a sensibiliza opinia publică? Ce ați făcut atunci când am votat și ratificat Convenția de la Istanbul, care este instrumentul de bază în prevenirea protecția victimelor? Ați părăsit sala. Ce au făcut alți colegi din opoziție? Ați tăcut mâlc. Niciodată nu a fost popular pentru imaginea politică să vorbești despre asemenea cazuri tragice. Acum, faceți rând pentru declarații, din păcate, politice. Eu susțin să avem pe platforma parlamentară audieri publice pe cazul sistemic și pe fenomenul care ne afectează ca societate. (…) Nu este corect să facem comisie de anchetă pe un caz singular. De aceea, apelul meu către Comisia protecție socială, sănătate și familie să inițieze procedura de organizare a audierilor publice unde să participe deputați din toate forțele politice. Apelul nostru este să demonstrăm maturitate, empatie și să nu politizăm acest caz, pentru că sunt copii la mijloc”, a declarat Doina Gherman.

Inițiativa deputatei Țurcan-Oboroc a întrunit 35 de voturi.

Radu Marian: Oamenii ăștia nu au bun-simț elementar

Deputatul Radu Marian a venit și el cu o reacție la propunerea deputatei „Democrația Acasă”.

„Nu țin minte când am auzit ultima dată prostie mai mare în Parlament. O deputată de la democrația acasă a propus să facem comisie de anchetă pe moartea Ludmilei Vartic și să «audiem martori». Vă dați seama? Să audiem în Parlament mama, rudele, cei doi copii în văzul camerelor, întregii țări. Deci să-i treacă Parlamentul printr-un calvar de nedescris, de parcă nu e suficientă suferința pe care au avut-o până acum. Oamenii ăștia nu au bun-simț elementar”, a scris deputatul.

Andrei Curăraru: De când a murit Liudmila Vartic, Moldova online a decis că știe tot

Despre propunerea deputatei s-a expus și expertul Watchdog, Andrei Curăraru.

„Știți ce produce o comisie parlamentară într-un dosar penal activ? Clipuri. Declarații. Indignare ambalată cu grafică de partid. Atât. Nu strânge probe. Nu audiază martori în condiții legale. Nu produce nimic care să reziste cinci minute în instanță. Dar arată bine pe Facebook, și asta contează, nu? Între timp, dosarul real trenează. Și acum să vorbim despre circul de pe internet, că acolo e adevărata problemă. De când a murit Liudmila Vartic, Moldova online a decis că știe tot. Nu a fost suicid, a fost omor. Certificatul de deces are neconcordanțe. Înmormântarea a fost grăbită să se ascundă urme. Spitalele au tăcut. PAS mușamalizează. PAS a respins comisia și a propus audieri pe violența în familie. Și asta e dovada că mușamalizează. Așa funcționează: arunci speculația, speculația devine îndoială, îndoiala devine certitudine, iar de acolo nu mai ieși. Ancheta durează? Mușamalizare. Rezultatul nu confirmă teoria? Acoperire. Apar nuanțe? Le îneacă senzaționalismul.

La fel, expertul a punctat că „Parlamentul face legi. Procurorii strâng probe. Instanța judecă. Când un politician se urcă la tribună și joacă toate trei rolurile simultan, nu ajută pe nimeni. Distruge dosarul, distruge procesul, și la final nu există nici condamnare, nici dreptate, nici nimic. Dacă vreți dreptate pentru Ludmila Vartic, lăsați dosarul să meargă. Nu-l transformați în material electoral”, a concluzionat Andrei Curăraru.

Decesul Liudmilei Vartic

Fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Liudmila Vartic a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a confirmat Poliția pentru ZdG.

Pe 11 martie, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a anunțat că Dmitri Vartic are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale.

Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Lupan, a anunțat în cadrul emisiunii În profunzime de la PRO TV din 12 martie că cazul decesului Liudmilei Vartic se examinează prin prisma Codului Penal, articolul ce se referă la violența în familie cu determinare la sinucidere.

Pe 12 martie, Dmtri Vartic a venit cu o primă reacție după moartea soției sale, Liudmila Vartic, în contextul acuzațiilor potrivit cărora ar fi abuzat-o. În mesajul său, acesta a negat acuzațiile de violență în familie și a confirmat că soția sa ar fi avut anterior o tentativă de suicid, menționând că ar fi aflat de la Ministerul Sănătății că „medicii nu au raportat cazul organelor competente și nu au acordat servicii medicale”.

Pe 17 martie, Dmitri Vartic a anunțat că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Hîncești în legătură cu „răspândirea repetată și pe scară largă a multiplelor informații false și defăimătoare la adresa mea”.