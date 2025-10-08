Copiii diagnosticați cu hemofilie A din R. Moldova beneficiază, începând de azi, de un tratament inovator

Copiii diagnosticați cu hemofilie A din R. Moldova beneficiază, începând din 8 octombrie, de un tratament inovator – Emicizumab, o terapie modernă care le oferă șansa la o viață mai activă, mai sigură și mai puțin afectată de constrângerile bolii. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății.

În prezent, în R. Moldova sunt înregistrați și monitorizați 20 de copii care suferă de această boală. Pentru ei și familiile lor, lansarea acestui tratament reprezintă o speranță pentru o viață normală și activă, transmite MS.

Hemofilia A este o afecțiune genetică rară și severă, caracterizată prin incapacitatea sângelui de a se coagula corespunzător, expunând pacienții la riscuri de sângerări spontane și prelungite.

Beneficiile tratamentului cu Emicizumab:

administrare subcutanată, mai ușoară și mai puțin dureroasă decât injecțiile intravenoase frecvente;

frecvență redusă: o injecție la 1, 2 sau chiar 4 săptămâni, ceea ce crește complianța la tratament;

reducerea stresului și riscurilor medicale, inclusiv protejarea venelor fragile ale copiilor și scăderea riscului de infecții.

Copiii incluși în program vor fi monitorizați de echipa specializată din cadrul Secției hemopatii benigne a Institutului Mamei și Copilului (IMC), pentru a asigura eficiența și siguranța terapiei.

„Această terapie de ultimă generație a fost aprobată de Ministerul Sănătății și este implementată la Institutul Mamei și Copilului, cu susținerea financiară a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), care a alocat 13 milioane de lei pentru anul curent.

Lansarea oficială a tratamentului a avut loc în cadrul unui eveniment care a reunit reprezentanți ai sistemului de sănătate din R. Moldova”, mai scrie ministerul.

Introducerea terapiei cu Emicizumab marchează o etapă de referință în modernizarea asistenței medicale pediatrice din R. Moldova.