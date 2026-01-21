Conturi deschise după program la Victoriabank pentru „Zenit Management”. Un nou martor, audiat în dosarul Plahotniuc, în absența inculpatului

La ședința de judecată din 21 ianuarie 2026, în dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc, a fost audiat un singur martor, Ghenadie Lupu, fost director al unei filiale a Victoriabank până în anul 2019. Vladimir Plahotniuc din nou nu s-a prezentat în ședință.

Martorul a fost întrebat de către avocații acestui și de către procurorul de caz despre conturile deschise la Victoriabank pentru compania „Zenit Management” și modul cum aceasta plătit creditele pentru alte două companii: „Neghina-Com” SRL și „Cristal-Impex” SRL.

Ghenadie Lupu a spus în instanță că pentru compania „Zenit Management” ar fi fost deschise conturi bancare în afara orelor de serviciu, la indicația conducerii de atunci a Victoriabank. El a menționat că a semnat un ordin de plată pentru „Zenit Management”, „de câteva milioane de euro”, față de care avea suspiciuni că semnăturile nu ar fi fost autentice. Totuși, ar fi acceptat să-l semneze, la indicația conducerii băncii. Potrivit lui, contractul de fidejusiune între „Zenit Management” și companiile „Neghina-Com” SRL și „Cristal-Impex” SRL a fost semnat de Veaceslav Platon.

„Martorul care a venit astăzi în instanță a venit să confirme fapte relevante și anume faptul că una dintre companiile care i se invocă drept beneficiar efectiv inculpatului, de fapt are un alt beneficiar”, a spus avocatul lui Plahotniuc Lucian Rogac.

Pe de altă parte, procurorul de caz, Alexandru Cernei, a spus că, în mare parte, declarațiile martorului nu ar fi relevante pentru aceste episod din frauda bancară.

„Cu referire la companie, dumnealui a confirmat într-o oarecare măsură că au fost admise anumite încălcări la deschiderea conturilor față de această companie și că coordona acțiunile cu privire la activitatea acestei companii cu conducerea Victoriabank. În rest, ce a declarat dumnealui nu este relevant episodului care se examinează. El putea să pronunțe diferite nume, asta nu înseamnă că ceea ce pronunță deja este veridic”, a spus Alexandru Cernei în legătură cu faptul că martorul a pomenit numele lui Veaceslav Platon.

În cadrul ședinței din 21 ianuarie urma să fie audiat și fostul deputat al fostului Partid Șor, Denis Ulanov. El a refuzat să dea declarații în dosarul privind frauda bancară în care este vizat Vladimir Plahotniuc, în calitate de martor al apărării. El nu s-a prezentat și a transmis că refuză să fie audiat, deoarece este vizat într-un alt dosar penal.