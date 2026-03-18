Componența completelor de evaluare din cadrul Comisia Vetting, modificată pentru evaluarea magistraților din completele specializate anticorupție de la Judecătoriei Chișinău

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a schimbat componența completelor de evaluare E, F și G pentru a permite repartizarea proporțională a lucrului între toți membrii Comisiei, anunță într-un comunicat miercuri, 18 martie, Comisia.

„Decizia survine în contextul unor circumstanțe legate inclusiv de creșterea numărului de subiecți notificați pentru evaluare”, a precizat Comisia Vetting.

Astfel, completele au fost reconfigurate:

Completul E:

Andrei Bivol – președinte de complet, membru național;

Lavly Perling – membru internațional;

Willem Brouwer – membru internațional.

Completul F:

Marcel van de Wetering – președinte de complet, membru internațional;

Lilian Enciu – membru național;

Iurie Gațcan – membru național.

Completul G:

Willem Brouwer – președinte de complet, membru internațional;

Gerrit Sprenger – membru internațional;

Iulian Rusu – membru național.

„Recent, Comisia a notificat 16 noi subiecți, iar numărul procedurilor de evaluare în desfășurare este în creștere. În aceste condiții, reconfigurarea completelor a devenit necesară pentru a asigura o distribuire proporțională a evaluărilor și o gestionare eficientă a volumului de lucru”, a adăugat Comisia.

Totodată, componența completelor A, B, C, D rămâne neschimbată. Acest lucru este necesar pentru a asigura continuitatea în eventualele proceduri de reevaluare care ar putea fi dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii sau de Curtea Supremă de Justiție.

De asemenea, tot miercuri, cei 13 judecători din cadrul Judecătoriei Chișinău care au activat în completele specializate anticorupție începând cu 1 ianuarie 2017 și care se află în prezent în proces de evaluare au fost informați despre completul care va desfășura evaluarea fiecărui judecător.