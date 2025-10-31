Constantin Țuțu, încă 30 de zile în arest pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere

Urmare a recursului depus de procurorii PCCOCS, arestul fostului deputat Constantin Țuțu a fost prelungit cu încă 30 de zile pentru traversarea ilegalǎ a frontierei şi pentru corupere, anunță PCCOCS.

În vederea continuării obiective a investigațiilor, un astfel de recurs a fost depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la Curtea de Apel Centru, după ce Judecătoria Chișinău a respins solicitarea prelungirii arestului preventiv și plasarea fostului deputat Constantin Țuțu în arest la domiciliu.

Reamintim, procurorii PCCOCS i-au prezentat fostului deputat învinuirea pentru douǎ infracțiuni ce ar fi fost comise în septembrie-octombrie 2025:

Traversarea ilegalǎ a frontierei cu Ucraina şi

Promisiunea unei sume de peste 14.000 lei (în euro) unui funcționar de frontierǎ, pentru facilitarea traversǎrii hotarului prin postul Vulcǎneşti-Vinogradovca.

Aşadar, învinuitul a fost reținut de oamenii legii la postul de trecere a frontierei, iar în buzunar i-a fost găsită şi suma ce ar fi fost promisă funcționarului de frontieră – faptă calificată de Codul penal ca şi corupere activǎ.

Acum, dupǎ prelungirea arestului, procurorii PCCOCS vor continua cercetarea acestuia, cu asigurarea garanțiilor procedurale şi prezumției nevinovǎției, potrivit legii.

Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a încercat „să influențeze” angajați ai Inspectoratului General al Poliției de FrontierăI (IGPF) pentru a-i permite intrarea în R. Moldova. Vineri, 3 octombrie, Poliția Națională a precizat că acesta este cercetat penal pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat.

Poliția Națională a făcut o serie de precizări în legătură cu reținerea lui Constantin Țuțu joi, 2 octombrie.

În ultima perioadă, acesta s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului, „iar după ce a aflat că este vizat într-o cauza penală pornită pe acest fapt, din nou a traversat ilegal frontiera cu Ucraina”, a relatat Poliția într-un comunicat de presă.