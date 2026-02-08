Consiliul pentru Pace, condus de Trump, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie

Consiliul pentru Pace, promovat de președintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Despre planificata întâlnire a relatat inițial Axios, care a menționat că reuniunea va avea rol și de conferință de strângere de fonduri pentru reconstrucția Fâșiei Gaza.

„Putem confirma că întâlnirea Consiliului pentru Pace este programată pe 19 februarie”, a declarat oficialul într-un comunicat pentru Reuters. Întrebări suplimentare au fost trimise Casei Albe, care nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Întâlnirea va avea loc la Institutul American pentru Pace din Washington, D.C., a relatat Axios.

Cel puțin un lider internațional și-a confirmat participarea. Prim-ministrul ungar Viktor Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump din Uniunea Europeană, a declarat la un eveniment de campanie sâmbătă, în orașul Szombathely, din vestul țării, că va merge la Washington peste două săptămâni pentru a participa la întâlnirea Consiliului pentru Pace.

La sfârșitul lunii ianuarie, Trump a lansat consiliul pe care îl va prezida și care, spune el, va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, ceea ce a dus la îngrijorarea unor experți că un astfel de consiliu ar putea submina Organizația Națiunilor Unite.

Guverne din întreaga lume au reacționat cu prudență la invitația lui Trump de a se alătura inițiativei. În timp ce unii dintre aliații Washingtonului din Orientul Mijlociu s-au alăturat, mulți dintre aliații săi occidentali tradiționali s-au ținut până acum departe. Calitatea de membru permanent în consiliu costă 1 miliard de dolari.