Consiliul European prelungește măsurile restrictive asupra Federației Ruse pentru încă șase luni

Consiliul Uniunii Europene a reînnoit măsurile restrictive ale UE, având în vedere acțiunile continue ale Federației Ruse care destabilizează situația din Ucraina, pentru încă 6 luni, până la 31 iulie 2026. Decizia consiliului a fost anunțată luni, 22 decembrie.

Aceste măsuri economice, introduse pentru prima dată în 2014, au fost extinse semnificativ din februarie 2022, ca răspuns la agresiunea militară neprovocată, nejustificată și ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului UE.

„Restricțiile constau în prezent într-un spectru larg de măsuri sectoriale, inclusiv restricții privind comerțul, finanțele, energia, tehnologia și bunurile cu dublă utilizare, industria, transporturile și bunurile de lux”, conform Consiliului Uniunii Europene.

Acestea acoperă: o interdicție privind importul sau transferul de țiței maritim și anumite produse petroliere din Rusia către UE, o eliminare a tranzacțiilor SWIFT pentru mai multe bănci rusești și suspendarea activităților și licențelor de radiodifuziune în Uniunea Europeană ale mai multor puncte de dezinformare susținute de Kremlin. În plus, măsuri specifice permit UE să contracareze eludarea sancțiunilor.

„Atâta timp cât acțiunile ilegale ale Federației Ruse continuă să încalce normele fundamentale ale dreptului internațional, inclusiv, în special, interdicția utilizării forței, este oportun să se mențină în vigoare toate măsurile impuse de UE și să se ia măsuri suplimentare, dacă este necesar”, comunică Consiliul.

Începând cu 24 februarie 2022, UE a adoptat 17 pachete de sancțiuni fără precedent și dure ca răspuns la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. În concluziile sale din 19 decembrie 2024, Consiliul European și-a reiterat condamnarea fermă a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care constituie o încălcare manifestă a Cartei ONU, și și-a reafirmat sprijinul continuu pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. Consiliul European a reconfirmat, de asemenea, angajamentul neclintit al UE de a oferi în continuare sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei și poporului său atât timp cât este necesar și cu intensitatea necesară.