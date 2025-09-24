Cetățenilor Federației Ruse au început să primească vize Schengen cu restricții de călătorie în cadrul Uniunii Europene. Italia, de exemplu, emite acum pentru ruși vize turistice care interzic intrarea în Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Islanda, Letonia și Lituania. Această restricție este indicată printr-un marcaj special. Conform The Moscow Times, acum este imposibil pentru ruși să călătorească prin aceste țări nici măcar în tranzit. Pe aeroporturi, turiștilor ruși nu li se permite să se îmbarce în avioane către niciuna dintre aceste țări, iar inspectorii de vize sunt prezenți în trenuri pentru verificări.

Mai mult, lista țărilor interzise variază în funcție de viză, scrie sursa citată. De exemplu, unii ruși nu aveau restricții de călătorie către Letonia, Lituania și Estonia. Înainte de aceasta, potrivit surselor Euractiv, Uniunea Europeană a discutat introducerea unei interdicții complete de intrare pentru turiștii ruși ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Statele baltice, Polonia și Finlanda au susținut această decizie, dar Franța și țările sud-europene dependente de turism s-au opus.

De asemenea, s-a discutat introducerea unor cote pentru vizele Schengen pentru turiștii ruși, precum și creșterea timpului de procesare a cererilor și a taxelor consulare. Discuția despre astfel de restricții a fost determinată de afluxul record de turiști ruși în UE. Potrivit Comisiei Europene, Rusia se va număra printre primele cinci țări pentru cererile de vize Schengen în 2024. Aproximativ 606 de mii de cereri au fost depuse de ruși, iar peste 500 de mii de persoane au primit permisiunea de intrare. Cel mai mare număr de vize au fost emise de Italia (152.000), Franța (124.000), Spania (111.000) și Grecia (60.000).

După ce interdicția de vize nu a fost inclusă în noul pachet de sancțiuni, Comisia Europeană a promis că va prezenta recomandări țărilor UE până la sfârșitul anului privind înăsprirea eliberării vizelor pentru cetățenii Rusiei și ai altor „țări ostile”, scrie sursa citată.