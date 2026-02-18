Condiții meteo dificile în R. Moldova: MAI anunță că au fost înregistrate patru accidente rutiere și îndeamnă cetățenii să evite deplasările care nu sunt necesare

Polițiștii au intervenit în circa 15 situații generate de condițiile climaterice nefavorabile, fiind înregistrate patru accidente rutiere, soldate doar cu pagube materiale, fără persoane decedate sau traumatizate, anunță Ministerul Afacerilor Interne (MAI) într-un comunicat.

În context, reprezentanții MAI fac apel către transportatori și cetățeni să evite deplasările care nu sunt necesare.

MAI susține că monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar în contextul prognozei nefavorabile de ninsori și viscol, toate structurile de intervenție sunt în stare de pregătire.

„1000 de angajați, cu peste 400 de mijloace de transport, sunt gata să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor.

Serviciul unic 112 funcționează la capacitate deplină, iar echipele de intervenție sunt pregătite să răspundă rapid oricărei solicitări. Astfel, în ultimele 24 de ore, dispecerii au recepționat peste 5.400 de apeluri, dintre care peste 750 au vizat domeniul Poliției, iar 37 – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În funcție de evoluția vremii, pot apărea restricții temporare sau închideri la unele puncte de trecere a frontierei, iar starea drumurilor este actualizată permanent de colegii de la Administrația de Stat a Drumurilor (…)”, se spune în comunicatul Ministerului.

În prezent, din cauza condițiilor meteo, pe anumite trasee din Ucraina au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri. În aceste condiții, este suspendată temporar deplasarea spre și dinspre punctele de trecere a frontierei cu Ucraina din sudul și estul țării pentru categoriile de vehicule menționate.

Pe teritoriul național, toate drumurile din țară sunt practicabile la acest moment, însă pot interveni schimbări din cauza căderilor de zăpadă așteptate.

„Autoritățile naționale au decis restricționarea temporară a circulației camioanelor, pentru a preveni blocajele în trafic și apariția situațiilor de risc. Astfel, este restricționată deplasarea camioanelor pe sectoarele de drum Balaban–Giurgiulești și Cahul–Giurgiulești, iar circulația acestora este sistată temporar prin punctele de trecere a frontierei Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați.

Totodată, din cauza condițiilor meteorologice dificile de pe anumite trasee din Ucraina, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, fiind suspendată temporar deplasarea spre și dinspre următoarele puncte de trecere a frontierei: Palanca–Maiaki–Udobnoe, Tudora–Starokazacie, Basarabeasca–Serpniovo-1, Ceadîr-Lunga–Maloiaroslaveț-1, Săiți–Lesnoe, Giurgiulești–Reni, Cișmichioi–Dolinskoe, Vulcănești–Vinogradovka și Mirnoe–Tabaki, măsura fiind aplicată pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor de urgență. Restricția se aplică pe direcția de intrare în R. Moldova.

Ministerul Afacerilor Interne face apel către transportatori și cetățeni să urmărească informațiile oficiale și avertizările meteorologilor. Evitați deplasările care nu sunt necesare, adaptați viteza la condițiile de drum, echipați corespunzător autovehiculele pentru iarnă și păstrați distanța de siguranță. În situații de risc, apelați imediat 112. Siguranța oamenilor rămâne prioritatea noastră, iar instituțiile statului sunt mobilizate pentru a interveni rapid și eficient”, subliniază MAI.

Codul portocaliu și galben de intensificări ale vântului și precipitații puternice a intrat în vigoare pe 18 februarie, de la ora 02:00 și va fi valabil până la ora 20:00, a anunțat Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Cod Portocaliu vizează zona de nord a țării și vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m²).

Cod Galben vizează zona de centru, unde va ninge însemnat cantitativ (7–19 l/m²).

MEC a informat că direcțiile de învățământ, în colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul II, pot decide în mod independent organizarea lecțiilor în format online pentru ziua de miercuri.

Totodată, Guvernul a anunțat o serie de decizii: