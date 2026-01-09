Sistemul EES al UE devine operațional la frontiera „Lipcani–Rădăuți Prut”

Începând de astăzi, 9 ianuarie , Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene devene operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”, anunță Poliția de Frontieră.

În prezent, Sistemul de Intrare/Ieșire este deja operațional în următoarele puncte de trecere a frontierei: PTF „Cahul-Oancea”, din 24.11.2025; PTF „Costești-Stînca”, din 12.10.2025; PTF „Giurgiulești-Galați”, din 24.11.2025.

Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

Pentru fiecare cetățean NON-UE care intră în România prin punctele deja operaționalizate, sistemul înregistrează data și locul de intrare și ieșire, colectează date alfanumerice și/sau biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și calculează automat durata șederii legale.

Implementarea sistemului urmărește înlocuirea ștampilării manuale a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulație existente. Pe durata perioadei de tranziție (aproximativ 6 luni), pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual, transmite Poliția de Frontieră.

Poliția explică că la prima intrare, după activarea sistemului, sunt prelevate datele, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.