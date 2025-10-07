Ce înseamnă noul sistem EES aplicat în statele din UE și ce trebuie să știe cetățenii R. Moldova înainte de o călătorie în spațiul Schengen

Începând cu data de 12 octombrie 2025, în punctele de trecere a frontierei externe ale Uniunii Europene va fi implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), destinat înregistrării datelor privind intrarea și ieșirea cetățenilor țărilor terțe la frontierele externe ale statelor membre ale UE, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția de Frontieră.

Potrivit sursei citate, acest sistem face parte din eforturile Uniunii Europene de modernizare și digitalizare a controlului la frontiere și are ca scop înregistrarea datelor privind intrarea, ieșirea și refuzul de intrare a cetățenilor țărilor terțe (non-UE) în spațiul Schengen. EES se aplică cetățenilor țărilor terțe, indiferent dacă aceștia au sau nu nevoie de viză pentru a călători în spațiul Schengen.

Astfel, cetățenii R. Moldova care călătoresc în baza pașaportului biometric moldovenesc vor fi supuși noilor reguli ale EES, iar cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia unui stat membru UE sau Schengen și călătoresc cu documentul acelui stat NU fac obiectul sistemului EES.

EES presupune scanarea documentului de călătorie, colectarea datelor biometrice: imagine facială și amprente digitale și crearea unui dosar electronic individual în sistemul EES.

Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care captarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptați de la amprentare.

Poliția de Frontieră a publicat mai multe recomandări pentru cetățenii care călătoresc cu pașaportul R. Moldova pentru a evita eventualele întârzieri sau neînțelegeri la traversarea frontierei externe Schengen:

– Să se informeze din timp despre noile proceduri și cerințe din sursele oficiale ale UE (https://travel-europe.europa.eu/ro/ees) ;

– Să verifice valabilitatea pașaportului biometric și a altor documente de călătorie;

– Să manifeste răbdare și cooperare cu autoritățile de frontieră din statele UE în procesul de trecere a frontierei.