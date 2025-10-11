Principală — IMPORTANTE — Începând de mâine, intră în…
Începând de mâine, intră în vigoare noile reguli de acces în UE
Începând de mâine, 12 octombrie 2025, regulile de acces în spațiul Uniunii Europene se schimbă. Sistemul digital EES (Entry/Exit System), un mod de înregistrare automată a intrărilor și ieșirilor din spațiul Schengen, va intra în vigoare.
Potrivit informațiilor consultate pe pagina travel-europe.europe.eu, scopul noilor reguli este modernizarea gestionării frontierelor prin creșterea eficienței și a calității proceselor la frontieră. De asemenea, simplicarea deplasărilor.
Ce trebuie să știi?
- Nu se mai aplică ștampila în pașaport
- Vei fi fotografiat(ă) și ți se vor lua amprentele (doar la prima intrare)
- Sistemul va ține automat evidența zilelor petrecute în Schengen
- Limita rămâne: 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile
- Copiii sub 12 ani sunt exceptați de la amprentare
- Dacă ai și pașaport UE, nu intri în sistemul EES
Ce trebuie să deții?
- Pașaport biometric valabil
- Bilet dus-întors
- Dovadă cazării / invitației
- Asigurare medicală (recomandat)
Ce colectează, înregistrează și stochează EES?
- informațiile care figurează în documentul de călătorie (de exemplu, numele complet, data nașterii etc.)
- data și locul fiecărei intrări și ieșiri
- imaginea facială și amprentele digitale (denumite „date biometrice”)
- refuzul intrării (dacă este cazul).
Care sunt beneficiile EES?
- Controale la frontieră mai moderne și mai eficiente: EES va înlocui treptat aplicarea ștampilelor pe pașapoarte cu un sistem digital care înregistrează intrările și ieșirile călătorilor, astfel încât controalele la frontiere se vor desfășura mai rapid, iar personalul va lucra mai eficient.
- Trecerea mai simplă și mai rapidă a frontierelor: cu ajutorul EES, călătorii vor petrece mai puțin timp la frontieră ca urmare a verificărilor mai rapide, a opțiunilor de „self-service” și a posibilității de a-și furniza informațiile în prealabil.
- Prevenirea migrației neregulamentare: EES va contribui la monitorizarea persoanelor care intră și ies din spațiul Schengen, utilizând date dactiloscopice și faciale pentru a împiedica persoanele să depășească termenul legal de ședere, să utilizeze identități false sau să folosească în mod abuziv regimul de călătorii fără viză.
- Creșterea securității în spațiul Schengen: EES le va oferi agenților de frontieră și autorităților de aplicare a legii acces la informații importante privind călătorii, ajutându-i să identifice riscurile în materie de securitate și să sprijine lupta împotriva infracțiunilor grave și a terorismului.