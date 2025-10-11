Începând de mâine, intră în vigoare noile reguli de acces în UE

Începând de mâine, 12 octombrie 2025, regulile de acces în spațiul Uniunii Europene se schimbă. Sistemul digital EES (Entry/Exit System), un mod de înregistrare automată a intrărilor și ieșirilor din spațiul Schengen, va intra în vigoare.

Potrivit informațiilor consultate pe pagina travel-europe.europe.eu, scopul noilor reguli este modernizarea gestionării frontierelor prin creșterea eficienței și a calității proceselor la frontieră. De asemenea, simplicarea deplasărilor.

Ce trebuie să știi?

Nu se mai aplică ștampila în pașaport

Vei fi fotografiat(ă) și ți se vor lua amprentele (doar la prima intrare)

Sistemul va ține automat evidența zilelor petrecute în Schengen

Limita rămâne: 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile

Copiii sub 12 ani sunt exceptați de la amprentare

Dacă ai și pașaport UE, nu intri în sistemul EES

Ce trebuie să deții?

Pașaport biometric valabil

Bilet dus-întors

Dovadă cazării / invitației

Asigurare medicală (recomandat)

Ce colectează, înregistrează și stochează EES?

informațiile care figurează în documentul de călătorie (de exemplu, numele complet, data nașterii etc.)

data și locul fiecărei intrări și ieșiri

imaginea facială și amprentele digitale (denumite „date biometrice”)

refuzul intrării (dacă este cazul).

Care sunt beneficiile EES?