Reședința prezidențială de la Condrița își deschide și în acest an porțile pentru Festivalul Pădurilor. Accesul este gratuit. Programul evenimentului

A doua ediție a Festivalului Pădurilor va avea loc duminică, 14 septembrie, între orele 11:00-20:00, la Reședința prezidențială de la Condrița.

Programul evenimentului este compus din expoziții, activități, joacă, distracții, discuții, iarmaroc – toate corelate cu tematica de mediu. Pe lângă un program informativ și artistic bogat, vor fi asigurate și spații liniștite pentru relaxare și plimbare – locul este incredibil de frumos!

Accesul la festival și activitățile acestuia vor fi gratuite (cu excepția celor de la iarmaroc).

Cei care doresc să sprijine împădurirea țării (chiar și cei care nu pot veni la eveniment) pot achiziționa bilete simbolice pe iTicket pentru puieți.

Pentru evitarea ambuteiajelor și cozilor mari de parcare, va fi organizat transport din Chișinău cu retur, pe parcursul întregii zile.

Pentru mai multe detalii despre programul artistic, precum și alte informații importante, urmăriți pagina evenimentului pe Facebook, Festivalul Pădurilor 2025.

Programul scenic

11:00 – DJ Petru Vinari

12:00 – Deschiderea oficială

12:40 – Ansamblul Moștenitorii (Suhuluceni, Coropceni, Ghermănești, Telenești) și Ansamblul de dans Rotunda (Suhuluceni, Telenești)

13:10 – Ansamblul Kolai Sesleri (Comrat)

13:40 – Ansamblul Prutenii (Costuleni, Ungheni)

14:10 – Ansamblul Dumbrava verde (Strășeni)

14:30 – Ansamblul Haiducii (Ialoveni) și Alină-te dor (Dănceni, Ialoveni)

15:00 – DJ Petru Vinari / DJ Hroost

16:00 – Cristofor Aldea-Teodorovici Project

17:00 – DJ Petru Vinari / DJ Hroost

18:00 – Ansamblul Ștefan Vodă

18:30 – Ansamblul Ecou Arhaic (solistă: Maria Onica)

19:00 – Vali Boghean Band

Festivalul Pădurilor este organizat de Ministerul Mediului, în parteneriat cu Asociația Jurnaliștilor de Mediu / Ecopresa și organizații de mediu din RM, cu aparatul președintelui Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova – cu suportul generos al Sloveniei.

Evenimentul face parte din Programul Național de Împădurire, sub egida Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, lansat în 2023. Este cea mai amplă acțiune de acest fel din istoria țării, care își propune împădurirea a cca 145 mii de ha în 10 ani, cu efortul comun al întregii țări – instituții ale statului, organizații neguvernamentale și toți oamenii cărora le pasă.