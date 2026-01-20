Promisiuni false de investiții. Un bărbat de 42 de ani, arestat pentru escrocherie

Un bărbat de 42 de ani a fost reținut, după ce polițistii și procurorii de la Botanica au constatat că este implicat într-o schemă de escrocherie. Acesta ar fi indus în eroare o femeie de 35 de ani, anunță Poliția.

În urma probelor acumulate, oamenii legii au stabilit că suspectul a indus în eroare o femeie de 35 de ani, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Acesta i-ar fi promis investiții profitabile, precum și suport pentru perfectarea actelor necesare obținerii unei vize. Victima a transmis banii atât prin transfer pe platformele online, cât și direct.

În cadrul percheziției desfășurate la domiciliul suspectului din Chișinău, polițiștii au ridicat suporturi electronice și materiale informaționale care confirmă implicarea acestuia în activitatea infracțională.

Potrivit Poliției, bărbatul a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Dacă vinovăția sa va fi demonstrată, acesta riscă până la 5 ani de închisoare.