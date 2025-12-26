Premieră: tren încărcat cu trei mii de tone a parcurs cursa Basarabeasca – Iargara – Cahul. Un astfel de tren ar putea înlocui până la 100 de camioane

Prima cursă de testare a unui tren de marfă cu greutatea de trei mii de tone, pe ruta Basarabeasca – Iargara – Cahul, a fost efectuată pe 24 decembrcie cu succes, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Un astfel de tren ar putea înlocui până la 100 de camioane.

Întreprinderea afirmă că pentru realizarea acestui proiect a fost efectuat un volum considerabil de lucrări pregătitoare: au fost restabilite rampele de primire a mărfurilor, a fost readus în stare de exploatare un segment de cale ferată, care nu a fost utilizat mai mult de cinci ani, a fost format trenul, pregătite două locomotive și realizate alte lucrări necesare.

Trenul a parcurs ruta Basarabeasca – Iargara cu două locomotive, iar mai departe pe traseu – cu o singură locomotivă.

„În cadrul testării au fost aplicate pentru prima dată tehnologii moderne: monitorizarea video a întregului proces de transport și transmiterea electronică a documentelor între stații și echipele de locomotivă. De asemenea, pentru prima dată în ultimii 10 ani, la stația Cahul a fost restabilită rampa și au fost efectuate lucrări complete de încărcare-descărcare”, a menționat Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”.

Cursa de testare a fost efectuată în scopul livrării și descărcării vagoanelor pe estacada renovată a stației Cahul, precum și pentru evaluarea stării căii ferate după trecerea unui tren încărcat cu o asemenea greutate.