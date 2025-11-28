Oamenii legii anunță că s-au autosesizat în cazul medicului care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe

Inspectoratul General al Poliției (IGP) s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public privind activitatea medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, care a fost anterior cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, anunță vineri, 28 noiembrie, Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

„Au fost demarate acțiunile necesare pentru verificare și investigare, inclusiv sub aspectul posibilei comiteri a unor fapte de viol, în cadrul cărora vor fi stabilite toate circumstanțele relevante, iar, după caz, vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislația în vigoare”, a scris MAI.

De asemenea, tot astăzi Ministerul Sănătății a anunțat că medicul a fost suspendat din funcție.

Totodată, în cadrul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie a fost instituită o comisie de anchetă de serviciu, cu scopul „elucidării circumstanțelor semnalate în investigație”.

Boris Meșteșug a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani. S-a întâmplat în 2010 și 2011. Procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis. După opt ani de judecată, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au hotărât în 2021 încetarea procesului, invocând „erori de procedură penală”, fără a examina pe fond acuzațiile de viol și abuz asupra copiilor.

Opiniile separate a două judecătoare arată că mărturiile victimelor demonstrează cu certitudine vinovăția lui Boris Meșteșug și că magistrații aveau suficiente dovezi ca să trimită cazul la rejudecare.

În toată această perioadă, Meșteșug a continuat să îngrijească pacienți în mai multe instituții medicale din Chișinău. În prezent, este reanimatolog în secția terapie intensivă la Spitalul Clinic de Psihiatrie din capitală și la Centrul Medical Extramed, dezvăluie o anchetă RISE Moldova.

În timpul documentării, jurnaliștii RISE au aflat despre alte două victime, persoane apropiate ale medicului, care au fost abuzate sexual de el chiar în casa acestuia, fără ca părinții lor să știe. Victimele îl consideră un pericol pe Meșteșug pentru că a scăpat de condamnare, e în libertate, are armă și e dublu campion la împușcat la tir.