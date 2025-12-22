Consiliul Audiovizualului va crea o direcție nouă pentru monitorizarea serviciilor media online

O nouă direcție va apărea în cadrul Consiliului Audiovizualului (CA), care va monitoriza activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare, unde utilizatorul alege individual ce și când să vizioneze dintr-un catalog de programe audiovizuale oferit online, fiind un angajament din Programul Național de Aderare la UE, anunță CA printr-un comunicat de presă.

„Întrucât, prin amendamentele operate în această vară la Codul serviciilor media audiovizuale, obligațiile furnizorilor de servicii media neliniare au fost extinse în privința cerințelor privind conținuturile audiovizuale ilegale și cele dăunătoare, și asigurarea informării publicului, s-a impus constituirea unei subdiviziuni responsabile de acest segment, cu mărirea corespunzătoare a efectivului-limită de personal al instituției”, se arată în comunicat.

Potrivit CA, crearea unei direcții noi reprezintă un angajament din Programul Național de Aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Acțiunea nr. 15 din „Anexa B”, Capitolul 10, Cluster 3, prevede: „Crearea în cadrul Consiliului Audiovizualului a subdiviziunii responsabile de supravegherea serviciilor media audiovizuale neliniare”.

Astfel, s-a decis crearea „Direcției control servicii media audiovizuale neliniare”, cu un efectiv de 14 persoane, și, totodată, redenumirea Direcției control servicii media audiovizuale, existente la moment, în „Direcția control servicii media audiovizuale liniare”.

Mediacritica.md a scris, în august 2025, că programele audiovizuale de pe paginile web ale televiziunilor tradiționale (tv8.md, jurnaltv.md, moldova1.md etc.), cele de pe website-urile altor tipuri de instituții media (https://www.zdg.md/categoria/blog/podcast zdg/, https://nokta.md/program/, https://cusens.md/ro/category/reportaje/) sau cele grupate în cataloagele de pe Youtube ale instituțiilor respective, sunt tratate de lege drept fiind furnizate în cadrul serviciilor media audiovizuale neliniare.

Mai mult, în aceeași categorie se înscriu și platformele de streaming care difuzează filme și alte tipuri de programe audiovizuale, precum Netflix și HBO (aflați în afara jurisdicției R. Moldova), dar și, în anumite situații, creatorii de conținut care furnizează publicului, la cerere, programe audiovizuale cuprinse într-un catalog și comparabile cu cele oferite în mod obişnuit de televiziuni.