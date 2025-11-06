Doi distribuitori de servicii media, amendați de Consiliul Audiovizualului. Încălcările depistate

Consiliul Audiovizualului (CA) a amendat în sumă totală de 50 000 de lei doi distribuitori de servicii media și au dispus câte o avertizare publică altor patru, pentru nerespectarea listei serviciilor media audiovizuale „must carry” și poziționarea neconformă a acestora în lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise.

În total, au fost supuși controlului 27 de distribuitori de servicii media, iar perioada monitorizată a cuprins intervalul 17 septembrie – 10 octombrie curent.

În urma verificărilor, nereguli au fost constatate la 6 distribuitori de servicii media, aceștia fiind sancționați după cum urmează:

„MOLDTELECOM” SA – 30 000 lei;

– 30 000 lei; „TV-BOX” SRL – 20 000 lei;

– 20 000 lei; „STV IT COMPANY” SRL, „EXCELENTER-COM” SRL, „CATV-NET PLUS” SRL și „TV SAT” SRL – câte o avertizare publică.

Atât „MOLDTELECOM” SA, cât și „TV-BOX” SRL au retransmis serviciile media audiovizuale (SMA) de televiziune „must carry”, oferind prioritate serviciului de televiziune generalist al furnizorului public național de servicii media, însă nu le-au plasat pe primele poziții din lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise prin rețeaua sa.

STV IT COMPANY” a retransmis SMA de televiziune „must carry”, plasându-le pe primele poziții din lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise prin rețeaua sa, oferind prioritate serviciului de televiziune generalist al furnizorului public național de servicii media, în mai multe localități. Totuși, distribuitorul a înregistrat omisiuni la capitolul plasării pe primele poziții din lista de preselectare automată.

„CATV-NET PLUS” SRL a retransmis SMA de televiziune „must carry”, plasându-le pe primele poziții din lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise prin rețeaua sa, însă nu a oferit prioritate serviciului de televiziune generalist al furnizorului public național de servicii media.

În ceea ce privește distribuitorul „EXCELENTER-COM” SRL, acesta nu a retransmis SMA de televiziune „must carry” TV5 Monde. De asemenea, distribuitorul a retransmis SMA de televiziune „must carry”, oferind prioritate serviciului de televiziune generalist al furnizorului public național de servicii media, însă nu le-a plasat pe primele poziții din lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise prin rețeaua sa.

„TV SAT” SRL nu a retransmis în mun. Edineț SMA de televiziune „must carry” R Live TV. La fel, distribuitorul a retransmis SMA de televiziune „must carry”, plasându-le pe primele poziții din lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise prin rețeaua sa, oferind prioritate serviciului de televiziune generalist al furnizorului public național de servicii media, în mai multe localități.

În aprilie 2025, CA a aprobat o nouă Lista a serviciilor media audiovizuale „must carry”, ce cuprinde posturile: „Moldova 1”, „Moldova 2”, „TV Găgăuzia”, „TVR Moldova”, „TV5 Monde”, „Jurnal TV”, „R Live TV” și „TV8”.