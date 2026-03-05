CA a propus Parlamentului o inițiativă privind dezvoltarea conținutului audiovizual autohton în limba română

Consiliul Audiovizualului (CA) a adresat astăzi, 5 martie, o scrisoare Parlamenului R. Moldova și Ministerului Culturii de lege ferenda (soluţii de reglementare care se preconizează sau se recomandă a fi adoptate de legiuitor n.r.), privind dezvoltarea spațiului audiovizual național prin promovarea conținutului local, în special al celui în limba română, a anunțat instituția.

Acestea rezultă din analiza publicată la începutul săptămânii de CA, care a atestat o diminuare a programelor locale difuzate în limba română în anul 2025, după o stagnare la nivelul anului 2023.

Conducerea instituției califică situația drept una alarmantă nu doar prin prisma rolului ce-i revine limbii oficiale a unui stat în demersul de educare a populației și de forjare a coeziunii sociale, ci și din cauză că un astfel de context este susceptibil să fie exploatat de factori ostili externi în vederea promovării propriei agende, inclusiv prin intermediul acțiunilor de manipulare a informației și alterare a integrității spațiului informațional, întreprinse cu scopul periclitării intereselor naționale ale R. Moldova, în special a parcursului european al statului.

Astfel, CA a înaintat mai multe propuneri de modificări în Codul serviciilor media audiovizuale.

Una dintre acestea este stabilirea unei cote de cel puțin 50% de conținut în limba română din totalul emisiei serviciilor media audiovizuale aflate în jurisdicția R. Moldova. Potrivit CA, reglementarea existentă, care stabilește o cotă a programelor în limba română de cel puțin 80% din conținutul programelor locale realizate, este insuficientă, majoritatea furnizorilor limitându-se la atingerea cotei respective, care, în valori absolute, reprezintă nu mai mult de 6 ore de conținut în limba română din totalul de 24 de ore de emisie.

O altă măsură este stabilirea obligației difuzării programelor străine în limba originală, cu subtitrare în limba română sau cu dublare a acestora exclusiv în limba română. Insituția precizează că reglementările actuale permit difuzarea programelor cu dublare în altă limbă, aceasta fiind preponderent în limba rusă, cu condiția existenței subtitrărilor în limba română. Dat fiind specificul domeniului și dificultățile financiare cu care s-ar putea confrunta furnizorii de servicii media audiovizuale în contextul realizării obligației consemnate, norma ar putea fi aplicată după expirarea unui termen de 3 ani din data intrării în vigoare a acesteia.

Totodată, CA propune majorarea cotelor privind responsabilitățile culturale, de la 30% la 50% pentru operele muzicale în limba română și de la 10% la 30% pentru operele muzicale ale compozitorilor, artiștilor-interpreți și producătorilor originari din Republica Moldova.

CA consideră că este necesară și majorarea cotelor stabilite pentru ofertele distribuitorilor pentru serviciile de televiziune în limba română și serviciile de televiziune cu subtitrare/dublare în limba română, de la 50% la 70%.

Totodată, insituția constată că este nevoie înlocuirea cotelor de programe “locale”, cu cote de programe „proprii”, urmând să fie păstrate valorile prevăzute în momentul de față.

Controalele realizate de CA au reliefat o tendință alarmantă de preluare reciprocă și concomitentă a conținuturilor realizate de furnizorii de servicii media audiovizuale, fapt care diminuează de facto volumul de conținut local creat, astfel fiind eludată legea din perspectiva spiritului acesteia, cu respectarea formală a literei. În plus, astfel de practici ridică bănuieli rezonabile în privința competiției neloiale și a mimării pluralismului.