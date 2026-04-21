Componența unui Complet din cadrul Comisiei de evaluare a judecătorilor a fost modificat, după ce o fostă magistrată de la București a devenit membră

Comisia de evaluare a judecătorilor a aprobat modificarea componenței Completului de evaluare E, în contextul numirii recente a noii membre internaționale, Aida-Oana Popescu, a anunțat marți, 21 aprilie, Comisia. Completul E a fost reconfigurat prin înlocuirea membrului Willem Brouwer cu membra Aida-Oana Popescu.

Potrivit deciziilor Comisiei privind componența completelor, s-a stabilit ca membrul Comisiei Willem Brouwer să facă parte din Completul E până la numirea ultimului membru internațional de către Parlament, urmând ca ulterior să își continue activitatea în cadrul Completului G, în calitate de președinte.

„Comisia va informa, conform practicii standard, toate părțile vizate de cazurile repartizate Completului E cu privire la modificarea componenței acestuia. Din punct de vedere procedural, activitatea asupra cazurilor aferente Completelor E, F, G se află în etapa de colectare și analiză a informațiilor relevante”, a precizat Comisia.

Aida-Oana Popescu a fost numită în funcția de membră a Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Candidatura sa a fost susținută de 66 de deputați, în cadrul ședinței plenare de joi, 26 martie.

Aceasta are o experiență de aproape 30 de ani de experiență în domeniul justiției. Popescu a fost judecătoare la Curtea de Apel București până în aprilie 2023, după ce anterior a exercitat funcția de magistrat la Tribunalul București.

În perioada 2008–2018, Aida-Oana Popescu a fost inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, unde a desfășurat activități de examinare a abaterilor disciplinare și de evaluare a integrității profesionale a magistraților.

Popescu este licențiată în drept la Universitatea din București și a urmat formarea profesională în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

Sursa: vettingmd.eu

Comisia de evaluare este constituită din 9 membri, numiți cu votul a 3/5 din deputații aleși. Patru dintre ei sunt propuși de fracțiunile parlamentare, iar cinci – de partenerii de dezvoltare.

În prezent, cei nouă membri ai Comisiei de Evaluare a Judecătorilor sunt organizați în șapte complete, responsabile pentru evaluarea subiecților conform prevederilor Legii 252/2023. Acestea sunt denumite generic Completele A, B, C, D, E, F și G. Fiecare complet este condus de un președinte, care prezidează ședințele de audieri publice.