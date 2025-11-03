Comisia Europeană, raport despre extindere în care laudă R. Moldova

R. Moldova a „progresat cu viteză accelerată” în ultimul an și că este gata alături de Ucraina să deschidă primele trei clustere ale negocierilor de aderare. Aceasta se arată într-un raport despre extinderea UE, pregătit de Comisia Europeană și consultat de către Europa Liberă. Totuși, optimismul Comisiei nu garantează o deschidere grabnică a negocierilor blocate de o țară membră, Ungaria.

În proiectul de raport văzut de Europa Liberă, Comisia Europeană spune că alegerile parlamentare din 28 septembrie, la care partidul pro-european de guvernământ PAS și-a reînnoit mandatul, demonstrează „angajamentul ferm al Moldovei” pentru integrarea europeană.

„Moldova a progresat pe calea aderării cu o viteză accelerată și și-a aprofundat în mod semnificativ cooperarea cu UE, în ciuda amenințărilor hibride, tentativelor de destabilizare a țării și a cursului ei european”, se spune în proiectul de raport, care urmează să fie publicat oficial pe 4 noiembrie.

Moldova este lăudată pentru „reziliență” în fața atacurilor hibride ale Rusiei în contextul alegerilor parlamentare, proiectul de raport spunând că țările în proces de aderare la UE trebuie să depună mai mult efort pentru a combate aceste atacuri și dezinformarea.

În rapoartele sale anuale privind extinderea, Comisia Europeană analizează progresele țărilor asociate sau candidate la aderare și face recomandări Consiliului European, adică țărilor membre ale UE, care decid pașii de mai departe. Concluzia generală a raportului pe 2025 vizând zece țări este, potrivit proiectului văzut de Europa Liberă, că procesul de extindere se mișcă acum „mai rapid decât în ultimii 15 ani”, iar UE trebuie să ajute țările candidate pe calea aderării.