Comisia de evaluare propune nepromovarea procurorului anticorupție Vadim Prisăcari

Comisia de evaluare a procurorilor anunță că a finalizat evaluarea procurorului Vadim Prisăcari, din cadrul Procuraturii Anticorupție. În urma evaluării, Comisia a constatat că subiectul evaluării NU întrunește criteriul de integritate financiară prevăzut la art. 11 din Legea nr. 252/2023 și a propus nepromovarea evaluării de către procuror.

„Deoarece membrii Completului B nu au ajuns la un vot unanim, raportul de evaluare a fost examinat de Comisie. Acesta a fost aprobat cu votul majorității membrilor Comisiei, doi membri prezentând opinii separate. Raportul de evaluare a fost transmis, în conformitate cu prevederile legale, Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care urmează să îl examineze și să adopte o hotărâre cu privire la rezultatul evaluării”, comunică Comisia de evaluare.

Raportul integral va fi publicat pe pagina oficială a Comisiei, cu asigurarea măsurilor necesare pentru protejarea vieții private a subiecților evaluării și a terților. Publicarea va avea loc în termen de cel mult trei zile de la expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau, în cazul contestării acesteia, în termen de cel mult trei zile de la pronunțarea deciziei Curții Supreme de Justiție.

Detalii despre procuror

În 2012, CSP a propuus Procurorului General candidatura lui Vadim Prisăcari, pe atunci absolvent al Institutului Naţional al Justiţiei, pentru a fi numit în funcţia de procuror în procuratura raionului Străşeni, cu conferirea gradului de clasificare – jurist de rangul al III-lea. În martie 2013 Prisăcari a fost numit în funcția de procuror în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău. Ulterior, în februarie 2019 CSP l-a propus pentru numirea în funcția de procuror anticorupție.