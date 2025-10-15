Comisia de Evaluare a Judecătorilor a audiat judecătorii Andrei Mocanu și Ana Panov. În cazul unui magistrat Comisia „nu a identificat dubii de integritate”

Astăzi, 15 octombrie, în cadrul procesului de evaluare externă, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat ședințe de audiere cu participarea judecătorilor Andrei Mocanu, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Căușeni, și Ana Panov, judecătoare la Curtea de Apel Centru, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia Vetting.

În cazul judecătorului Andrei Mocanu, Comisia nu a identificat dubii de integritate financiară sau etică. Acesta a fost informat în prealabil, prin notificarea de audiere, despre lipsa unor asemenea dubii.

Comisia Vetting scrie că în cadrul ședinței de audiere, judecătorul Mocanu a reconfirmat corectitudinea informațiilor prezentate Comisiei pe parcursul procesului de evaluare și, în declarația sa de final, a menționat: „În calitate de judecător cu o experiență de peste zece ani, îmi doresc ca, odată finalizat exercițiul de vetting, atât în rândul magistraților, cât și al cetățenilor, să crească încrederea în actul de justiție”.

Judecătoarea Ana Panov a fost audiată repetat de Panelul B al Comisiei, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dispus reevaluarea cazului. În cadrul audierii, membrii panelului au adresat întrebări privind aspecte de integritate legate de posibile încălcări ale normelor de etică profesională, inclusiv în contextul unor hotărâri judecătorești care au generat condamnări ale Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). De asemenea, au fost abordate aspecte referitoare la respectarea regimului de declarare a averii și intereselor personale, scrie sursa citată.

Comisia Vetting a menționat că judecătorul Ion Pâcaleu, președinte interimar al Judecătoriei Bălți, a fost, de asemenea, invitat astăzi pentru o audiere, însă a ales să nu participe, exercitând dreptul prevăzut de lege. În privința acestuia, Comisia nu a identificat suspiciuni de integritate pe parcursul perioadei de evaluare, care acoperă ultimii 12 ani.

Pentru cei trei magistrați, Comisia va aproba rapoarte de evaluare în termen de cel mult o lună din ziua audierilor, urmând ca acestea să fie transmise CSM-ului pentru analiză și luarea unei decizii finale.

Mâine, 16 octombrie, Comisia o va audia repetat pe judecătoarea Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru, în cadrul proceduri de reevaluare dispuse de CSM după respingerea raportului inițial al Comisiei, care propunea nepromovarea acesteia în cadrul evaluării externe.