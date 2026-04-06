Cod galben de intensificări ale vântului: „Ziua, izolat, va ploua slab”

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de intensificări ale vântului, începând cu 7 aprilie, ora 10:00. Codul galben de vânt este valabil pe întreg teritoriul țării.

Intensificarea vântului este prognozată între 7 aprilie, începând cu ora 10:00 și ar putea dura până pe 8 aprilie, ora 20:00.

„În perioada menționată, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15–20 de metri pe secundă”, averizează SHS.

Codul galben este valabil pentru sunt teritoriul R. Moldova, conform hărții oficiale a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Meteorologii mai anunță, pentru ziua de 7 aprilie, cer variabil pe întreg teritoriul țării. Ziua, izolat, va ploua slab. Maxime diurne se vor situa între +10..+15°C, iar minimele nocturne vor oscila între +2..+7°C.