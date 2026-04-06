Proiect: Până la 1200 de recruți vor fi încorporați pentru serviciul militar în termen în Armata Națională, în perioada aprilie – iulie

În perioada aprilie – iulie 2026 s-a stabilit sarcina de încorporare pentru serviciul militar în termen în Armata Națională până la 1200 de recruți. La fel, pentru serviciul militar cu termen redus numărul ajunge până la 10. Acest lucru reiese din hotărârea de Guvern care urmează să fie votată la următoarea ședință a Executivului, care va avea loc miercuri, 8 aprilie.

Conform notei de fundandamentale a proiectului, prin această hotărâre se instituie obligația comună a unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi a unității teritorial autonome cu statut special de a asigura organizarea efectuării examenului medical preliminar şi a expertizei medico-militare a recruților de către comisiile medico-militare de pe lângă organele administrativ-militare, în volumul şi modul prevăzut de legislație.

„Se propune ca punctul respectiv să fie exclus”

Congresul Autorităților Locale din Moldova a avut o obiecție la acest proiect cu privire la punctul ce ține de asigura organizarea efectuării examenului medical și a expertizei medico-militare a recruților de către comisiile medico-militare de pe lângă organele administrativ-militare.

„Reiterăm că aceste prevederi contravin principiilor de organizare și funcționare a APL, deoarece este vorba de atribuții delegate de stat autorităților locale, pentru care trebuie să fie alocate resurse corespunzătoare și suficiente din bugetul de stat. Respectiv există două modalități de acoperire a cheltuielilor aferente: sau sunt alocate transferuri cu destinație specială din bugetul de stat bugetelor locale pentru activitățile APL din pct. 4 (notă: ceea ce nu există (și nu e posibil actualmente) conform anexei 7 din Legea bugetului de stat pentru anul 2026) sau sunt acoperite de autoritatea centrală de specialitate competentă, adică ministerul și structurile subordonate acestora. Se propune ca punctul respectiv să fie exclus sau sintagma „unitățile administrativ-teritoriale” din pct. 4 din proiect să fie înlocuite cu «Centrele militare cu suportul autorităților locale în limitele resurselor disponibile», se arată în document.

Conform Guvernului, varianta propusă nu poate fi susținută, „deoarece nu reflectă conținutul și logica Legii nr. 1245/2002. În esența acestei legi, autoritățile administrației publice locale nu au un rol subsidiar sau facultativ de simplu suport pentru centrele militare, ci exercită atribuții și obligații legale concrete în domeniul administrativ-militar. (…) Prin urmare, sintagma „cu suportul autorităților locale în limitele resurselor disponibile” este improprie”, au răspuns autorii proiectului.