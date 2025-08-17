Cod galben de caniculă și pericol de incendiu: maxime de până la 35 de grade

Pentru ziua de 17 august, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de caniculă, începând cu ora 11:10, dar este valabil în continuare și codul galben de pericol de incendiu, care a intrat în vigoare pe 15 august.

Potrivit avertizărilor, codul galben de caniculă este valabil pentru zona de sud și centrul țării, iar temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33 și +35°C.

Pentru codul emis pe 15 august privind pericolul de incendiu, în zonele vizate se prevede „pericol excepțional de incendiu cu caracter natural”, potrivit SHS.

Avertizări SHS

Iată ce recomandă Ministerul Sănătății pe timp de caniculă:

Evitați expunerea la soare între orele 11:00 – 18:00; purtați pălărie sau basma, haine lejere, din fibre naturale, de culori deschise, preferabil cu mâneci;

Evitați activitățile fizice în aer liber care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit etc.);

Nu lăsați copiii în mașină nici pentru câteva minute – un timp scurt de aflare într-o mașină staționată sub soare canicular poate avea efect mortal;

Aveți mare grijă de copii, vârstnici, persoane cu boli cronice, în special cardiace, sau cu dizabilități;

Consumați lichide suficiente (minimum 2 litri pe zi), porționat, la fiecare jumătate de oră, fără a aștepta senzația de sete;

Consumați fructe şi legume proaspete (pepene galben, pepene roșu, castraveți, roșii etc.) care conțin o cantitate mare de apă;

Faceți dușuri cu apă ușor caldă, fără a vă șterge;

Nu consumați alcool, inclusiv bere, deoarece sporește deshidratarea;

Nu consumați cafea și nici băuturi cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase), deoarece au efect diuretic și duc la deshidratare;

Referitor la măsurile necesare pentru locuințe, se recomandă: