Clădirea Primăriei Chișinău va fi restaurată. Edilul capitalei anunță costul și termenul lucrărilor

Primarul capitalei, Ion Ceban, anunță că sediul primăriei Chișinău va fi renovat. Potrivit primarului, lucrările ar putea dura între doi și trei ani. Pe 12 mai urmează să fie inițiată procedura de licitație deschisă pentru identificarea unei companii responsabile de lucrările de restaurare a clădirii.

Valoarea totală a obiectivului contituie aproximativ 96 de milioane de lei, iar termenul estimat de efectuare a lucrărilor este de doi ani și jumătate până la trei ani, a declarat Ion Ceban.

„Toate actele sunt pregătite. Urmează o muncă enormă, care se va desfășura pe parcursul câtorva ani, ținând cont de faptul că este vorba despre o clădire istorică, ce presupune multă responsabilitate. Sperăm ca la licitație să participe companii cu experiență, atât din țară, cât și de peste hotare”, a declarat edilul, în cadrul ședinței din 11 mai.

Potrivit edilului, lucrările vor avea loc în mai multe etape: rețelele, fațada și acoperișul.

„Dar după începerea unor lucrări, pot apărea diverse obstacole, deoarece clădirea este foarte veche și cu însemnătate istorică pentru noi”, a adăugat Ion Ceban.

Informația a fost comunicată în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni, 11 mai.