Clădirea Parlamentului, iluminată în culorile drapelului Ucrainei

În ajunul Zilei Independenţei Ucrainei, clădirea Parlamentului a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean – albastru şi galben – în semn de solidaritate cu țara vecină.

Cu ocazia marcării celor 34 de ani de independență a Ucrainei, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un mesaj de felicitare către poporul ucrainean.

„Cu toții ne dorim o Ucraină liberă, independentă și în pace. Eu sunt convins că Ucraina va învinge, eu cred în poporul ucrainean. La mulți ani, Ucraina! La mulți ani, ucraineni!”, se menționează în mesajul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

În contextul Zilei Independenţei Ucrainei, la Parlament a fost inaugurată o expoziție de fotografii care reflectă realitățile războiului din ţara vecină și curajul oamenilor de a rămâne neînfrânți în fața provocărilor. Expoziția cu genericul „Neînfrânții: Lumină prin întuneric” este semnată de fotograful ucrainean, Serhii Himiuș, cel care a văzut din prima linie ororile războiului.

Aceasta poate fi vizitată până pe 26 august curent, printr-o programare, accesând: https://vizite.parlament.md.