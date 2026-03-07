Cititorul de gardă Între gunoaie, promisiuni și tăcerea autorităților: cazul terenului de pe strada Albișoara 76/1 

În ultimii 7 ani, locuitorii unui bloc de locuit cu nouă niveluri de pe str. Albișoara 76/1 din Chișinău sunt învecinați abuziv cu o gunoiște neautorizată, transformată în loc de trai provizoriu pentru persoane fără adăpost.

„În special vara, când e foarte cald, noi nici nu putem deschide geamurile locuințelor, deoarece mirosurile insuportabile care vin dinspre gunoiștea de afară ne lasă fără respirație. De fapt, nu doar mirosul, dar și distracțiile persoanelor fără adăpost, care preferă să organizeze beții acolo. Ne-am adresat peste tot: la pretură, la poliție, la primărie, dar, de 7 ani, situația rămâne neschimbată”, ne-au sesizat locuitorii blocului de pe str. Albișoara 76/1.

Aceștia spun că odată cu venirea primăverii, îngrijorările locuitorilor acestei case multietajate cresc, deoarece toate demersurile lor adresate autorităților așa și rămân fără vreun răspuns. „Personal am fost la sectorul de poliție, dar mi-au spus că acesta este un sector privat, îngrădit și ei nu vor să intervină, dar nici să se implice. Tot ei mi-au promis că vor încerca să soluționeze problema persoanelor fără adăpost, care au pe acest teren îngrădit de proprietari și casă, și masă, și veceuri. Deocamdată însă, situația e neschimbată. S-a topit zăpada și gunoiștea „înflorește”. Singura diferență pare a fi defrișarea copacilor din acest sector. Poate vor să înceapă vreo construcție?” – spune un locuitor al blocului din str. Albișoara 76/1. Oamenii sunt îngrijorați că copiii lor sunt supuși mai multor riscuri atât timp cât pe acest sector își găsesc adăpost persoane care consumă alcool, dar și droguri.

Când anume și cum poate fi soluționată problema?

ZdG l-a contactat pe Serghei Tafratov, proprietarul firmei „Sky House”, care acum 15 ani a obținut dreptul de proprietate asupra acestui teren.

În condițiile în care terenul este transformat într-o adevărată gunoiște, loc de refugiu pentru persoane fără adăpost, l-am întrebat pe Serghei Tafratov când anume și cum poate fi soluționată problema.

„Ordine o să facem, așa cum o facem regulat timp de 15 ani, mersi pentru grijă. Înțeleg că, periodic, din păcate, avem această problemă, dar mereu întreprindem acțiuni în vederea protejării obiectului de factori de genul dat, dar, din păcate, ei sunt mult prea mulți ca să reușim mereu după ei”, ne-a spus Tafratov, precizând, la solicitarea noastră, că pe acel teren este proiectată edificarea unui centru comercial cu două niveluri.

Potrivit art. 181 al Codului contravențional al R. Moldova, intitulat „Încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale”, orice încălcare a regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale se sancţionează cu amendă de la 18 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore și cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

După defrișarea copacilor, gunoiștea a devenit și mai vizibilă

„Ne uimește nu doar iresponsabilitatea proprietarului acestui teren, dar și indiferența autorităților locale. Acum, chipurile, au început pregătirile pentru o viitoare construcție. Au defrișat mai mulți copaci. După efectuarea acestor lucrări, gunoiștea a devenit și mai vizibilă”, spun cei care locuiesc în casa respectivă.

ZdG l-a apelat pe Vasile Gurău, polițist în cadrul sectorului nr. 4 al Inspectoratului de Poliție Rîșcani. Întrebat de ZdG dacă e la curent cu problemele acestor persoane și dacă gunoiștea mai e „loc de cazare” pentru oamenii străzii, cu multă prudență, Gurău a spus că nu are dreptul să ne ofere astfel de informații, redirecționându-ne la serviciul de presă.

Pe parcursul zilei de 2 și 3 martie, în repetate rânduri, am apelat numerele de telefon ale Preturii Rîșcani, publice pe site-ul rascani.md, adresându-i un mesaj și pretorului Mihail Furculiță. Toate tentativele noastre de a vorbi cu reprezentanții administrației publice locale din acest sector au eșuat.