Citiți joi în ZdG: Grațierea lui Nicolae Șepeli – cronologia deciziilor și conexiunile acestuia cu rețeaua Șor și Născuți în Moldova, dedicați lui Putin

Într-o nouă ediție a ziarului tipărit, ZdG prezintă, la rubrica Dosar, cronologia deciziilor care îl vizează pe Nicolae Șepeli. Suspectat de organizarea tentativei de asasinat a unor persoane publice din Ucraina, Președinția a anunțat, pe 19 februarie 2026, revocarea decretului privind grațierea acestuia, acordată în 2022, după ce a fost condamnat anterior în Federația Rusă.

La rubrica Realitatea, citiți despre militarii de rang înalt din armata rusă și susținători ai separatismului care s-au născut pe teritoriul actual al R. Moldova în perioada sovietică.

La patru ani de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, 140 de mii de ucraineni se află în R. Moldova. Dintre aceștia, doar câteva mii au ajuns să muncească oficial în țara noastră. Potrivit analiștilor, numărul mic de angajați ucraineni reprezintă „una dintre cele mai mari oportunități ratate ale ultimilor ani”. Materialul integral la acest subiect îl puteți găsi la rubrica Reporter Special.

Într-un interviu pentru ZdG, Ivan Danii, directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, a explicat de ce a fost necesară reevaluarea bunurilor imobile care s-a soldat cu majorarea valorii cadastrale a acestora, fapt ce a stârnit neclarități, critici și nemulțumiri.

ACTUAL: „Eu sunt o mamă care a fost umilită și aruncată într-un război public”. Reacția mamei adolescentei expuse public de către deputatul Vasile Costiuc/ O judecătoare despre care ZdG a scris că a scos la vânzare un apartament de lux, situat într-un cartier select din capitală, constatată de ANI cu avere nejustificată de peste 700 de mii de lei

OPINII:

Alina Radu: Tiraspolul, la 4 ani de război rusesc în Ucraina

EDITORIALE:

Olga Bulat: Patru ani de război în Ucraina cu „mâna pe puls”: între cifrele morții și bătălia pentru libertate

DOSAR: Grațierea lui Nicolae Șepeli: cronologia deciziilor, instituțiile și persoanele implicate. Conexiunile acestuia cu rețeaua Șor după ce a ieșit din pușcărie

REALITATEA: Născuți în Moldova, dedicați lui Putin. Militari de rang înalt în armata rusă și susținători ai separatismului, originari din teritoriul actual al R. Moldova

CITITORUL DE GARDĂ: Comisioanele pentru achitarea facturilor la „Poșta Moldovei” s-au majorat de peste patru ori/ Este sau nu real ca pensia de dizabilitate săfi e stabilită în mărime de 60% din salariul mediu pe economie?

VIAȚA REDACȚIEI: Imagini cu președinta Sandu, premierul Munteanu, Asociația „Media-Guard” și ZdG, folosite în scop fraudulos. Redacțiile ZdG și Media-Guard au depus plângere la Poliție

REPORTER SPECIAL: Patru ani de război: „Una dintre cele mai mari oportunități ratate ale ultimilor ani”

EXCLUSIV: Valoarea cadastrală a bunurilor imobile a crescut de trei ori. De ce a fost nevoie de reevaluare, cum poate fi contestată şi cât de mult vor creşte impozitele? Interviu cu Ivan Danii, directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru

DOSAR: „N-am beneficiat de acești bani și, cu atât mai mult, nu i-am spălat sau uscat”. Cum s-a apărat inculpatul Plahotniuc în dosarul fraudei bancare

ZdGust: Postul Mare prin ochii oamenilor: între tradiție, voință și reflecție

TRĂIND DE GARDĂ: Secretele unei căsătorii longevive, de la un cuplu împreună de jumătate de secol: „Ca să fie armonie în familie, trebuie să aveți grijă unul de altul și să vă stimați”

OAMENI: Vitali Gavrouc: 12 limbi, o singură identitate